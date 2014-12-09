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TBMM Başkanı Çiçek Ürdün'de

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ürdün Başbakanı Abdullah  en-Nusur ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Çiçek Ürdün'de

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ürdün Başbakanı Abdullah  en-Nusur ile bir araya geldi.

09 Aralık 2014 Salı 10:25
TBMM Başkanı Çiçek Ürdün'de
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ÇİÇEK, ÜRDÜN'DEN KIBRIS KONUSUNDA DESTEK İSTEDİ

 TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ürdün Başbakanı Abdullah  en-Nusur ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Çiçek, Nusur ile başkent Amman'daki başbakanlık konutunda gerçekleşen görüşmesinde, Ürdün temasları çerçevesinde "çok faydalı görüşmeler" yaptıklarını söyledi.

Bölgenin "önemli iki ülkesi Türkiye ve Ürdün'ün" bölgesel gelişmeleri değerlendirmesinin mühim olduğunu vurgulayan Çiçek, iki ülke ilişkileri hakkında, "Zaten iyi olan ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve derinleştirmek istiyoruz" dedi.

Görüşmede, ekonomik ilişkilere daha çok önem verilmesi gerektiğini kaydeden Çiçek,  "Ticaret hacmini 1 milyon dolara çıkarmalıyız ki bu zor değil" diye konuştu.

Ürdün Başbakanı Nusur da Türkiye'nin "bölgenin önemli oyuncularından" olduğunu dile getirerek, "Türkiye, bölgenin en güçlü ülkelerinden biri" şeklinde konuştu.

Nusur, Türkiye'nin "İslami vizyonu temsil ettiğini" ifade ederek, "Özellikle İslam'ın lekelenmeye çalışıldığı bir dönemde Türkiye, İslami vizyon açısından çok önemli rol oynadı" dedi.

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