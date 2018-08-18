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Tavuk kümesinden çıktı, polisleri bile şaşırttı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine polis ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik operasyonda tavuk kümesinde kaleşnikof ele geçirildi

Tavuk kümesinden çıktı, polisleri bile şaşırttı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine polis ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik operasyonda tavuk kümesinde kaleşnikof ele geçirildi

18 Ağustos 2018 Cumartesi 23:23
Tavuk kümesinden çıktı, polisleri bile şaşırttı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine polis ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik operasyonda tavuk kümesinde kaleşnikof ele geçirildi

Alınan bilgilere göre;  Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Grup Amirliği ekipleri tarafından  silah kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda  Ali Rıza A.'nın evinde ve işyerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler yakalandı.

Polis ekipleri tarafından Ali Rıza A.'nın babası M.A’ya ait evin bahçesinde arama yapan polis, tavuk kümesine saklanmış bir kaleşnikof silah buldu.

Şüpheli Ali Rıza A.'nın başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan Türkoğlu Açık Cezaevinde olduğu öğrenildi.

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