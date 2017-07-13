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13 Temmuz 2017 Perşembe 13:12

TAVUK DÖNERE DİKKAT!

TAVUK DÖNERE DİKKAT!
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Sıcak yaz aylarında gıda zehirlenmesi vakalarının arttığının altını çizen uzmanlar, sokakta satılan yiyecekler konusunda uyardı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, yaz aylarında gıda zehirlenmelerinde artış olduğunu belirterek, bozulmaya daha müsait olan tavuk döner ile açıkta satılan gıdaların tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.Alparslan, sıcaklıkların artmasıyla birlikte özellikle protein içeren gıdalarda mikroorganizmaların daha hızlı geliştiğini ve zehirlenmelere neden olduğunu vurguladı.Semt pazarlarında yaş meyve ve sebze hariç açıkta satılan, temizlenmesi mümkün olmayan yufka, yumurta, peynir, çökelek, baharat ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğine vurgu yapan Alparslan, bu ürünlerin toz kapmayacak, sıcakta bozulmayacak şekilde soğutmalı ortamlarda bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.

MEYVE SUYU MU, MEYVE AROMALI SU MU?

Yaz aylarında sıvı tüketiminin artırılması gerektiğini hatırlatan Alparslan, aslında ‘meyve suyu’ olarak bilinen pek çok içeceğin de sadece meyve aromalı olduğunu bildirerek, “Bazı ürünlerde nektar, bazılarında meyve suyu, bazılarında ise meyve aromalı içecek yazar. Bizim ihtiyacımız olan meyvenin kendisindeki vitamin ve diğer besleyici unsurlardır” ifadelerini kullandı.

TAVUK DÖNER YAZ AYLARINDA RİSK

Alparslan, açıkta satılan unlu mamuller, tatlı gibi yiyeceklerin de ciddi problem olduğunu ifade ederek, her mevsim sevilerek tüketilen tavuk dönerin de özellikle yaz aylarında yüksek risk taşıdığını anlattı.Uygun şartlarda üretilip satılmayan tavuk dönerin zehirlenmelere neden olabileceğinin ve güvenilmeyen işletmelerde tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen Alparslan, şunları söyledi:“Bu olumsuzlukların ortaya çıkmasında devletin denetim mekanizması ayrıca çalışıyordur ama tüketicilerin de alışkanlıkları konusunda üzerine düşeni yapması gerek. Dışarıda satılan ürünleri tüketmediğimizde işletmeciler zaten bizim doğrumuzu uygulamak zorunda kalacaklar. Ama biz dışarıda satılan ürünü tercih edersek, dışarıda daha çok satış olacaktır ve bu denetim mekanizmasının önleyebileceği bir durum olmaktan çıkar.” 
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TAVUK DÖNERE DİKKAT!
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