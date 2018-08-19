Tatilin ilk günü hava yolunu 750 bin yolcu tercih etti

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi yola koyuldu. Tatilin ilk gününde hava yolunu yaklaşık 750 bine yakın yolcu tercih etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 günlük bayram tatiliyle ilgili değerlendirmeler yaptı. Turhan, “Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk günde, 5 bin 104 uçak trafiği gerçekleşirken, 748 bin 453 yolcu hava yolunu tercih etti.” dedi.

Bu seferlerle iç hatta 340 bin 132 yolcuya, dış hatlarda ise 408 bin 697 yolcuya hizmet verildiğini belirten Turhan, toplamda yaklaşık 750 bin yolcunun hizmet aldığını söyledi.

Türkiye’nin en çok uçak ve yolcu trafiğinin gerçekleştiği Atatürk Havalimanı’nda da rekor kırıldı. Bin 441 uçağın iniş ve kalkış yaptığı Atatürk Havalimanı'nı transit yolcularla birlikte 230 bin kişi kullandı.