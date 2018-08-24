Tatil dönüşü yağmura dikkat! Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri…

Uzun bir tatile imkan sağlayan Kurban Bayramı geride kalırken pazartesi birçok kişi işlerinin başına geri dönecek. Güneşli bir havanın etkisinde geçen tatilin ardından pazartesiden itibaren yağışlı hava yurda giriş yapıyor. Meteoroloji'nin son dakika tahminlerine göre pazartesi günü İstanbul dahil yurdun kuzeybatısını etkileyecek olan yağışlar salı günü yurdun iç kesimlerine ilerleyecek...

Günlerdir tatilde olan birçok vatandaş güneşli havanın tadını çıkardı, deniz kum güneş imkanına sahip olan şehirler doldu taştı. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika tahminlerine göre tatille beraber güneşli hava da geride kalıyor. Pazartesi yurda kuzeybatıdan girecek olan yağışlar, salı günü Marmara ve Ege Bölgesi’nin hemen hemen tamamını saracak. Gelecek olan yağışlı hava dalgasına rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

TATİL SONRASI YAĞMURA DİKKAT

Pazartesi günü yurdun kuzeybatısında kuvvetli sağanaklar bekleniyor, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova Kocaeli, Sakarya, Düzce yağışlardan etkilecek. Ayrıca doğu kesimlerde Kars, Ardahan, güneyde ise Adana, Hatay, Osmaniye üçgeninde yağışlar görülecek.

TATİLİN SON GÜNLERİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum’un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.