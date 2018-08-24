banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
234.068
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8422
EURO
6.9689
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Cüzdan hırsızı yakalandı
CÜZDAN HIRSIZI YAKALANDI
Cep telefonu hırsızlığı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
banner282
Flaş Haber
Kayıp aranıyor
Kapat

Tatil dönüşü yağmura dikkat! Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri…

Uzun bir tatile imkan sağlayan Kurban Bayramı geride kalırken pazartesi birçok kişi işlerinin başına geri dönecek. Güneşli bir havanın etkisinde geçen tatilin ardından pazartesiden itibaren yağışlı hava yurda giriş yapıyor. Meteoroloji'nin son dakika tahminlerine göre pazartesi günü İstanbul dahil yurdun kuzeybatısını etkileyecek olan yağışlar salı günü yurdun iç kesimlerine ilerleyecek...

Tatil dönüşü yağmura dikkat! Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri…

Uzun bir tatile imkan sağlayan Kurban Bayramı geride kalırken pazartesi birçok kişi işlerinin başına geri dönecek. Güneşli bir havanın etkisinde geçen tatilin ardından pazartesiden itibaren yağışlı hava yurda giriş yapıyor. Meteoroloji'nin son dakika tahminlerine göre pazartesi günü İstanbul dahil yurdun kuzeybatısını etkileyecek olan yağışlar salı günü yurdun iç kesimlerine ilerleyecek...

24 Ağustos 2018 Cuma 11:25
Tatil dönüşü yağmura dikkat! Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri…

Uzun bir tatile imkan sağlayan Kurban Bayramı geride kalırken pazartesi birçok kişi işlerinin başına geri dönecek. Güneşli bir havanın etkisinde geçen tatilin ardından pazartesiden itibaren yağışlı hava yurda giriş yapıyor. Meteoroloji'nin son dakika tahminlerine göre pazartesi günü İstanbul dahil yurdun kuzeybatısını etkileyecek olan yağışlar salı günü yurdun iç kesimlerine ilerleyecek...

Günlerdir tatilde olan birçok vatandaş güneşli havanın tadını çıkardı, deniz kum güneş imkanına sahip olan şehirler doldu taştı. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika tahminlerine göre tatille beraber güneşli hava da geride kalıyor. Pazartesi yurda kuzeybatıdan girecek olan yağışlar, salı günü Marmara ve Ege Bölgesi’nin hemen hemen tamamını saracak. Gelecek olan yağışlı hava dalgasına rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

TATİL SONRASI YAĞMURA DİKKAT

Pazartesi günü yurdun kuzeybatısında kuvvetli sağanaklar bekleniyor, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova Kocaeli, Sakarya, Düzce yağışlardan etkilecek. Ayrıca doğu kesimlerde Kars, Ardahan, güneyde ise Adana, Hatay, Osmaniye üçgeninde yağışlar görülecek.

hava-durumu-uyari-haberler

TATİLİN SON GÜNLERİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum’un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

hava-durumu-5-gunluk-haberler

Hava sıcaklığının ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elde kalan kurbanlıkları Bakanlık alacak
Elde kalan kurbanlıkları Bakanlık alacak
Uyuşturucuda 'UYUMA' dönemi
Uyuşturucuda 'UYUMA' dönemi
G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı başladı
G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı başladı
Irak'ın kuzeyinde silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Katil arılar ağaçları kuruttu
Katil arılar ağaçları kuruttu
Dolar ne kadar oldu? (24.08.2018)
Dolar ne kadar oldu? (24.08.2018)
Türkiye'den İsrail'e Kınama
Türkiye'den İsrail'e Kınama
Türkiye'den İsrail'e yasa dışı konut tepkisi
Türkiye'den İsrail'e yasa dışı konut tepkisi
Fırat Kalkanı operasyonu 2. yılında
Fırat Kalkanı operasyonu 2. yılında
Müge Boz sevgilisiyle Çeşme tatilinde
Müge Boz sevgilisiyle Çeşme tatilinde

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim