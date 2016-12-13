Taşucu-KKTC Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Taşucu'ndan KKTC'ye yapılan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNE BAĞLI TAŞUCU MAHALLESİ'NDEN KKTC'YE YAPILAN FERİBOT SEFERLERİ FIRTINA NEDENİYLE KARŞILIKLI İPTAL EDİLDİ

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nden KKTC'ye yapılan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz'de beklenen fırtına nedeniyle Taşucu ile Girne arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan feribotların seferleri durduruldu.

Hava koşullarının ulaşıma elverişli hale gelmesi halinde seferlerin perşembe günü yeniden başlaması planlanıyor.

Öte yandan hava olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri de liman içerisinde bekletiliyor.

Mersin Meteoroloji İl Müdürlüğünce Akdeniz için bugünden itibaren perşembe gününe kadar fırtına uyarısında bulunulmuştu.