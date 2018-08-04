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Tarkan Serbest resmen Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, bir dönem Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan Avusturya'nın Austria Wien takımından 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Tarkan Serbest'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Tarkan Serbest resmen Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, bir dönem Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan Avusturya'nın Austria Wien takımından 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Tarkan Serbest'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 20:37
Tarkan Serbest resmen Kasımpaşa'da

Tarkan Serbest resmen Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, bir dönem Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan Avusturya'nın Austria Wien takımından 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Tarkan Serbest'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Avusturya’nın Austria Wien takımından orta saha oyuncusu Tarkan Serbest’i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Avusturya Bundesliga ekiplerinden Austria Wien’in 24 yaşındaki oyuncusu Tarkan Serbest, kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşa’mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Orta sahada görev yapan Tarkan Serbest, Austria Wien ile geçen sezon 40 resmi maça çıktı ve 1 gol attı. Tarkan'ın ismi bir dönem Beşiktaş ile de anılmıştı.

A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Tarkan Serbest, ilk maçına İran karşısında çıkmıştı.

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