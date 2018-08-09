Tarkan'dan Kemal Sunal paylaşımı

Yazar Cemile Bayraktar'ın Türk sinemasının duayyeni Kemal Sunal'ın filmlerine ilişkin, Twitter'dan yaptığı, "Zihinsel anlamda büyük bir kötülük. Resmen insanın zekâsına hakaret" paylaşımına Tarkan'dan yanıt geldi.

Yazar Cemile Bayraktar, Twitter'da sanatçı Kemal Sunal ile ilgili yazılan bir mesajı alıntılayıp, 'Çünkü alternatifi yoktu. Yoksa birkaçı hariç çok iyi yapımlar değiller. Sunal elbette bizim markamız, değerli, rahmet olsun ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret. Linç için hazırım ama doğrusu bu, beğenmeseniz de' değerlendirmesinde bulundu.



Cemile Bayraktar'ın bu sözleri tepki toplarken, bir açıklamada megastar Tarkan'dan geldi.



Ünlü şarkıcı Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:



Sen üzülme sevgili Kemal Sunal Arkanda seni çok seven bir millet var. Bize dayadığın o sırtın hiçbir zaman yere gelmez. Adına ve sana olan sevgimize toz kondurmayız biz.