Tarkan'dan 'Anneler Günü' paylaşımı

Megastar Tarkan, hamile eşiyle birlikte fotoğraf paylaşıp 'Anneler Günü'nü kutladı.

Megastar Tarkan, 'Anneler Günü' dolayısıyla 6 aylık hamile eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte Instagram ve Twitter hesabından fotoğraf paylaştı.

'Anneler Günü'nü kutlayan Tarkan, eşinin karnını tutarken çekildiği fotoğrafın altına 'Bütün annelerin ve anne adaylarının anneler gününü can-ı gönülden kutlarım. Happy Mother's day' notunu düştü.

Tarkan'ın bu paylaşımı saniyeler içinde onlarca beğeni aldı.