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Tarikat şeyhine, bir müridinden daha 'taciz' iddiası

Konya'da, 5 erkek müridine 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan tarikat şeyhi S.I. (65), hakkında bir müridi polise başvurup şikayette bulundu. İsmi açıklanmayan 20 yaşlarındaki genç, S.I.’nın kendisini sürekli dudaklarından öperek tacizde bulunduğunu ileri sürdü.

Tarikat şeyhine, bir müridinden daha 'taciz' iddiası

Konya'da, 5 erkek müridine 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan tarikat şeyhi S.I. (65), hakkında bir müridi polise başvurup şikayette bulundu. İsmi açıklanmayan 20 yaşlarındaki genç, S.I.’nın kendisini sürekli dudaklarından öperek tacizde bulunduğunu ileri sürdü.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 21:18
Tarikat şeyhine, bir müridinden daha 'taciz' iddiası

Tarikat şeyhine, bir müridinden daha 'taciz' iddiası

Konya'da, 5 erkek müridine 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan tarikat şeyhi S.I. (65), hakkında bir müridi polise başvurup şikayette bulundu. İsmi açıklanmayan 20 yaşlarındaki genç, S.I.’nın kendisini sürekli dudaklarından öperek tacizde bulunduğunu ileri sürdü.

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne 2018 yılı başlarında şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı tarikatın kendisini 'sözde halife' olarak tanıtan şeyhinin erkek müritlerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü.  Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17 ve 22 yaşları arasındaki 5 erkek müridine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Müritlerini kandırıp cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen S.I., 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başladı. Bazı mağdurlara birden fazla cinsel istismar olması nedeniyle bu cezanın da suç oranına göre artırılması talep edildi. S.I., 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi görülen davada suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu yargılanan S.I. hakkında 'cinsel istismar' haberlerinin basında yer alması üzerine 20 yaşlarında bir erkek müridinin de polise başvurup, S.I.'nın kendisini sürekli dudaklarından öperek tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayette bulunduğu belirtildi.

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