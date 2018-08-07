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Tarihi surlarda akıl almaz kaza!

Antalya'da tarihi Üç Kapılar'ın 15 metrelik surlarına manzara izlemek için çıkan Evren Şenkaya (38), aşağı inmek isterken kafasının üzene düşerek yaşamını yitirdi.

Tarihi surlarda akıl almaz kaza!

Antalya'da tarihi Üç Kapılar'ın 15 metrelik surlarına manzara izlemek için çıkan Evren Şenkaya (38), aşağı inmek isterken kafasının üzene düşerek yaşamını yitirdi.

07 Ağustos 2018 Salı 22:24
Tarihi surlarda akıl almaz kaza!

Tarihi surlarda akıl almaz kaza!

Antalya'da tarihi Üç Kapılar'ın 15 metrelik surlarına manzara izlemek için çıkan Evren Şenkaya (38), aşağı inmek isterken kafasının üzene düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki tarihi Üç Kapılar'ın bitişiğindeki surlarda meydana geldi.

Surların arkasındaki demir merdivenle 15 metrelik sura çıkan Evren Şenkaya, bir süre buradan manzarayı seyretti. İnmek için tekrardan merdivenleri kullanmak istemeyen Şenkaya, surların üzerinden aşağı inmeye çalıştı.

Antalya'da Hadrian Kapısı (Üç Kapılar) surlarından beton zemine düşen kişi yaşamını yitirdi. Fotoğraf: İHA

Antalya'da Hadrian Kapısı (Üç Kapılar) surlarından beton zemine düşen kişi yaşamını yitirdi.
 

Bu sırada ayağı kayan Şenkaya, kafasının üzerine yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şenkaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şenkaya'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Fotoğraf: İHA

Şenkaya'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 

“SURLARDA ÖNLEM YOK BİZ UYARIYORUZ”

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, surların çevresindeki eğlence mekanlarını işletenler duruma ise tepki gösterdi. Surların çevresinde herhangi bir önlem alınmadığına dikkati çeken işletmeci Yücel Kozok, “Buraya çıkan şahısları zaman zaman görünce biz uyarıyoruz. Buradan inmeye çalışan bu arkadaşta sanırım kafasının üzerine düştü. Hayatını kaybetmiş zaten düşer düşmez” dedi.

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