Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
Firariye yardım edenler tek tek bulunuyor
FİRARİYE YARDIM EDENLER TEK TEK...
Saat, kolye ve cüzdan çaldı
SAAT, KOLYE VE CÜZDAN ÇALDI
Paranın kaynağı acaba ne?
PARANIN KAYNAĞI ACABA NE?
İhraç ettik başka kimlikle geldi
İHRAÇ ETTİK BAŞKA KİMLİKLE GELDİ
banner256
Flaş Haber
Paranın kaynağı acaba ne?
Kapat

"Tarihi hamamda tarihi gülle bulundu"

Kars'ta tarihi Muradiye Hamamı'nda yapılan restorasyon  çalışmaları sırasında, Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen top  güllesi bulundu.

"Tarihi hamamda tarihi gülle bulundu"

Kars'ta tarihi Muradiye Hamamı'nda yapılan restorasyon  çalışmaları sırasında, Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen top  güllesi bulundu.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 21:13
"Tarihi hamamda tarihi gülle bulundu"

Tarihi hamamda tarihi gülle bulundu

Kars'ta tarihi Muradiye Hamamı'nda yapılan restorasyon  çalışmaları sırasında, Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen top  güllesi bulundu.

Kars Kalesi eteklerindeki Kars Çayı yanında bulunan ve 17. yüzyılın  başlarında Osmanlı mimarisi tarzında yapılan Muradiye Hamamı'nda restorasyon  çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışmalar sırasında hamamın ön kısmındaki kapı girişinde işçiler  tarafından tarihi bir gülleye rastlanıldı.

Çalışanların bilgi vermesiyle bölgeye gelen polis ekipleri,  Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen tarihi gülleyi, müze  görevlilerine teslim edilmek üzere bulunduğu alanda muhafaza altına aldı.

Geçmişte surların tahrip edilmesi için kullanılan ancak patlayıcı  özelliği bulunmayan güllenin görevlilerce bulunduğu alandan alınarak müzeye  götürüleceği belirtildi.

Hamamda restorasyon çalışması yapan firmanın sorumlusu Mücahit Kaya,  tarihi binada restorasyon çalışması yaptıklarını ifade ederek "Hamamın ön  cephesinde yaptığımız çalışmalarda tahminen 25-30 kilogram ağırlığında demir  dökümünden yapılmış gülle bulduk." dedi.

Kaya, ihbarları üzerine polis ve müze görevlilerinin olay yerinde  inceleme yaptığını kaydetti

Son Güncelleme: 12.05.2018 22:01
Anahtar Kelimeler:
BulunduGülleEskiHamamKars
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-0
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-0
Vay gençlerin haline...
Vay gençlerin haline...
Ahmet Kaçar vefat etti!
Ahmet Kaçar vefat etti!
Muharrem İnce'den şok açıklamalar...
Muharrem İnce'den şok açıklamalar...
Bahçeli'nin af önerisine Başbakan Yıldırım'dan cevap gündemimizde af yok!
Bahçeli'nin af önerisine Başbakan Yıldırım'dan cevap gündemimizde af yok!
İki Rus askeri gemisi Boğaz’dan art arda geçtiler...
İki Rus askeri gemisi Boğaz’dan art arda geçtiler...
Kaliteli Bal İçin Söğüt Dalından Sepet Örüyorlar
Kaliteli Bal İçin Söğüt Dalından Sepet Örüyorlar
Bahçeli'den cezaevinde bulunan ülkücülere af mesajı!
Bahçeli'den cezaevinde bulunan ülkücülere af mesajı!
Türkiye'de 24 Haziran Seçimleri... Yurt Dışındaki Türk Seçmenlerin Bugün 17.00'ye Kadar Adres Beyanında Bulunması Gerekiyor
Türkiye'de 24 Haziran Seçimleri... Yurt Dışındaki Türk Seçmenlerin Bugün 17.00'ye Kadar Adres Beyanında Bulunması Gerekiyor
MHP'den şok açıklama!
MHP'den şok açıklama!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim