Tarihi hamamda tarihi gülle bulundu

Kars'ta tarihi Muradiye Hamamı'nda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen top güllesi bulundu.

Kars Kalesi eteklerindeki Kars Çayı yanında bulunan ve 17. yüzyılın başlarında Osmanlı mimarisi tarzında yapılan Muradiye Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışmalar sırasında hamamın ön kısmındaki kapı girişinde işçiler tarafından tarihi bir gülleye rastlanıldı.

Çalışanların bilgi vermesiyle bölgeye gelen polis ekipleri, Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen tarihi gülleyi, müze görevlilerine teslim edilmek üzere bulunduğu alanda muhafaza altına aldı.

Geçmişte surların tahrip edilmesi için kullanılan ancak patlayıcı özelliği bulunmayan güllenin görevlilerce bulunduğu alandan alınarak müzeye götürüleceği belirtildi.

Hamamda restorasyon çalışması yapan firmanın sorumlusu Mücahit Kaya, tarihi binada restorasyon çalışması yaptıklarını ifade ederek "Hamamın ön cephesinde yaptığımız çalışmalarda tahminen 25-30 kilogram ağırlığında demir dökümünden yapılmış gülle bulduk." dedi.

Kaya, ihbarları üzerine polis ve müze görevlilerinin olay yerinde inceleme yaptığını kaydetti