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23 Aralık 2016 Cuma 13:24

Tarihi Galata Köprüsü Kaldırıldı

Yolcu taşıyan deniz araçlarının Eyüp'e geçişine engel olduğu ve su sirkülasyonunu engellediği gerekçesiyle orta bölümü 2012'de kaldırılan Tarihi Galata Köprüsü'nün diğer bölümleri de söküldü.

Tarihi Galata Köprüsü Kaldırıldı
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YOLCU TAŞIYAN DENİZ ARAÇLARININ EYÜP'E GEÇİŞİNE ENGEL OLDUĞU VE SU SİRKÜLASYONUNU ENGELLEDİĞİ GEREKÇESİYLE ORTA BÖLÜMÜ 2012'DE KALDIRILAN KÖPRÜNÜN DİĞER BÖLÜMLERİ DE SÖKÜLDÜ

Yolcu taşıyan deniz araçlarının Eyüp'e geçişine engel olduğu ve su sirkülasyonunu engellediği gerekçesiyle orta bölümü 2012'de kaldırılan Tarihi Galata Köprüsü'nün diğer bölümleri de söküldü.

Haliç'in iki yakası arasında ulaşımı sağlamak amacıyla 19. yüzyılda inşa edilen Galata Köprüsü, kente uzun yıllar hizmet verdi. Köprü, 1992'de çıkan yangında büyük zarar görünce yeni köprünün yapılmasının ardından Balat-Hasköy arasına çekildi.

Yolcu taşıyan deniz araçlarının Eyüp'e geçişine engel olduğu ve su sirkülasyonunu engellediği gerekçesiyle Tarihi Galata Köprüsü, 7 Ekim 2012'de araç ve yaya trafiğine kapatılarak, ortadaki bölümü söküldü.

Köprünün, dubalar üzerinde bulunan 9 parçası da bugün söküldü. Römorkörlerle çekilerek Haliç'ten çıkarılan parçalar tamir için Tuzla'da bir tersaneye götürüldü.

Onarılan parçaların nasıl değerlendirileceğine İstanbul Büyükşehir Belediyesi karar verecek.

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