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Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi bulundu

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 237 parça tarihi eser ele geçirildi. Aralarında 2 bin yıllık Spartaküs dönemine ait 'gladyatör' miğferinin de bulunduğu eserlerle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi bulundu

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 237 parça tarihi eser ele geçirildi. Aralarında 2 bin yıllık Spartaküs dönemine ait 'gladyatör' miğferinin de bulunduğu eserlerle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:45
Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi bulundu

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Tarihi eserleri yurtdışına kaçırmaya çalışan şüphelilere yönelik yapılan takip sonrasında 3 ayrı operasyon düzenlendi. Fatih, Bakırköy ve Şişli’de düzenlenen ve arkeolog polislerin de katıldığı operasyonlarda, Roma, Selçuklu, Osmanlı, Safevi ve Memlük dönemlerine ait 237 parça eser ele geçirildi.

FOTO:SÖZCÜ

SPARTAKÜS MİĞFERİ

Polisin günlerce süren çalışmasıyla ele geçirilen eserler arasında bir gladyatör miğferi de bulundu. Uzmanların nadide bir eser olduğunu dile getirdiği kabartmalı miğferin, 2 bin yıllık olduğu belirtildi. Batı Anadolu kökenli tanımış Gladyatör Spartaküs’ün de benzerini kullandığı belirtilen Traks tipi sorguçlu miğferin Türkiye’deki müzelerde bile yer almadığı öğrenildi.

FOTO:SÖZCÜ

Anadolu’da gladyatör döğüşlerinin Hristiyanlık öncesinde özellikle Efes yakınlarında yapıldığını ve burada gladyatör mezarları olduğunu belirten uzmanlar, miğferin bu bölgedeki kazılardan çıkarılmış olabileceğini belirtti.

FOTO:SÖZCÜ

TÜRK İSLAM ESERLERİ

Eserler arasında dikkat çeken diğer miğferin ise Türk İslam eserlerinden olduğu belirtildi.

Ayrıca Selçuklu, Safevi, Memlük Dönemlerine ait kalkanlar ve bir sancak alemi de dikkat çekti. Operasyonda bulunan kalkanların Safevi Dönemi’ne ait olduğu, altın ve gümüş kakmalı çok değerli eserler olduğu ifade edildi. Memlük dönemine ait bir alem başının da İslami yazı karakterleri ile bezeli olduğu belirtildi.

Eserin özel bir işçilikle yapıldığı ve nadir olduğu dile getirildi. Ayrıca Osmanlı dönemine ait keşkül kapları ile İslam dönemine ait tokalar ve arkeolojik bazı eserlerin de operasyonda ele geçirildiği dile getirildi.

FOTO:SÖZCÜ

İBRANİCE GÜMÜŞ TORA

Arkeolog polislerin detaylı şekilde tasnifini yaptıkları eserler arasında 1500 yıllık İbranice yazılı bir levha da dikkat çekti. Dua metinlerinin yazılı olduğu ve kutsal mekanlara asıldığı belirtilen gümüş toranın Kudüs kökenli olduğu değerlendiriliyor.

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MÜZELERE GÖNDERİLECEK

Polisin yurt dışına kaçırılmasını engellediği eserlerlerin Istanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi ve Türk Islam Eserleri Müzesine gönderileceği öğrenildi.

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