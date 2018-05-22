Tanktan çıkan müdürün cezası belli oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Esenler Birlik Köprüsü'nde 5 kişinin şehit edilmesi ile ilgili davada karar çıktı. Eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Aynacı, 15 Temmuz'da tankın içinden çıkmıştı.