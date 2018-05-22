Tanktan çıkan müdürün cezası belli oldu
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Esenler Birlik Köprüsü'nde 5 kişinin şehit edilmesi ile ilgili davada karar çıktı. Eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Aynacı, 15 Temmuz'da tankın içinden çıkmıştı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Emniyet Müdürlü- ğü'nün işgale teşebbüs edilmesi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesine ilişkin 67 sanıklı davada karar çıktı.
Gazete Habertürk'ün aktardığına göre; Aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 10 sanığa “Anayasa'yı ihlal” suçundan 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa müebbet hapis cezası verildi.