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Talihsiz taksiciye mahalleliden öldüresiye dayak

İzmir’de akraba ziyaretine giden taksici Mehmet Demircan (33), aracını bıraktığı sokaktaki mahalleli tarafından mahalleye dadanan hırsız zannedilerek öldüresiye dövüldü. Yaklaşık 30 kişinin taş ve sopalarla saldırısına uğrayan talihsiz adamın kolu ve bacağı kırılırken, aracı da hasar gördü.

Talihsiz taksiciye mahalleliden öldüresiye dayak

İzmir’de akraba ziyaretine giden taksici Mehmet Demircan (33), aracını bıraktığı sokaktaki mahalleli tarafından mahalleye dadanan hırsız zannedilerek öldüresiye dövüldü. Yaklaşık 30 kişinin taş ve sopalarla saldırısına uğrayan talihsiz adamın kolu ve bacağı kırılırken, aracı da hasar gördü.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:36
Talihsiz taksiciye mahalleliden öldüresiye dayak

Talihsiz taksiciye mahalleliden öldüresiye dayak

İzmir’de akraba ziyaretine giden taksici Mehmet Demircan (33), aracını bıraktığı sokaktaki mahalleli tarafından mahalleye dadanan hırsız zannedilerek öldüresiye dövüldü. Yaklaşık 30 kişinin taş ve sopalarla saldırısına uğrayan talihsiz adamın kolu ve bacağı kırılırken, aracı da hasar gördü.

Yok artık dedirten olay İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesinde gerçekleşti. 15 yıldır taksicilik yapan Mehmet Demircan, 22 Temmuz Pazar günü akrabasını ziyarete gitti. Park yeri bulamadığı için aracını başka bir sokağa bırakan Mehmet Demircan, aracını almaya gittiğinde hasara uğrayan arabasının başında ellerinde taş ve sopa bulunan yaklaşık 30 kişinin saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Demircan, öldüresiye dayak yedi. Kol, bacak ve dişlerinde kırık oluşan Demircan, gözlerini hastanede açtı. Çok geçmeden Demircan'ın saldırıya uğradığı mahalleye dadanan hırsız zannedildiği için darp edildiği anlaşıldı. Demircan’ın hırsız olmadığı kamera kayıtları incelenince ortaya çıktı. Polis gerçek hırsızın peşine düşerken, talihsiz adam 60 günlük iş göremez raporu aldı. Demircan, kendisini döven 13 kişiden şikayetçi oldu, kimliklerini tespit edeceği diğer kişilerden de şikayetçi olacağını söyledi.

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“HIRSIZI YANLIŞ TEŞHİS ETTİLER”

Yaşadığı olayı anlatan Demircan, “En az 25-30 kişi bana vurdu. Bana dayak atılırken görüntüleri de çekip paylaşmışlar. Beni bir kadın hırsız olarak belirlemiş, mahalleliye söylemiş. Özellikle o kadından şikayetçiyim. Beni o teşhis etmiş ama yanlış teşhis etmiş. Ben sokağa girdiğim gibi sopaları havaya kaldırıp peşimden koştular. Sorgusuz sualsiz saldırdılar. İki kişi beni kurtarmak için yardımcı oldu. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi hastanede açtım. Sonradan mahalleye dadanan bir hırsız zannedildiğim için dayak yediğimi öğrendim. Gerçek hırsızı kamera kayıtlarından gördüm ama hiçbir benzerliğimiz yok. Kimse de bu yanlış olaydan dolayı özür dilemeye gelmedi. Hakkım onlarda kalmayacak. Psikolojik olarak durumdan çok etkilendim. Çalışamıyorum. Rezil oldum” dedi.

Mehmet Demircan'ın annesi Azize Demircan ise, “Oğlumu hastanede görünce bayıldım. Oğlum böyle bir şeyi hayatta yapmaz. Bunu yapmaya hakları yoktu” diyerek gözyaşı döktü.

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