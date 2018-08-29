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Talat Bulut'tan açıklama: Bana iftira atanları sükûnetle takip ettim

Dizi seti çalışanı Özge Ş.’nin tacize uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından oyuncu Talat Bulut hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı

Talat Bulut'tan açıklama: Bana iftira atanları sükûnetle takip ettim

Dizi seti çalışanı Özge Ş.’nin tacize uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından oyuncu Talat Bulut hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:45
Talat Bulut'tan açıklama: Bana iftira atanları sükûnetle takip ettim

Dizi seti çalışanı Özge Ş.’nin tacize uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından oyuncu Talat Bulut hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Savcı soruşturmasını tamamlayarak takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine Özge Ş.’nin avukatı Sibel Önder, Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne giderek karara itiraz etti. İtiraz talebini değerlendiren hakimlik 14 Ağustos 2018’de görülen duruşmada kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın delillere, oluşa, eylemin niteliğine, ve hukuka uygun olduğu gerekçesiyle reddetti. Mahkeme bu kararının kesin olduğunu kaydetti.

Mahkeme kararı sonrası Talat Bulut sessizliğini bozdu. Kendisine iftira atıldığını belirten Bulut sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Mevlana'nın 'dün dünde kaldı ama yarına dair bir şey söylemek lazım' sözünü ben değiştirmeliyim. Dün dünde kalmadı. Bugüne ve yarına dair yeni şeyler söylemek ve uyarılar yapmak gerek. Üzerime haksızca atılan ve mesnetsiz olduğu yargının tüm mercileri tarafından defalarca ispat ve tescil edilen bir iftirayı insanoğluna yakışmayacak bir şekilde bana düşmanlık için pervasızca kullanma çabası içine giren herkesi ama herkesi bugüne kadar hayret ve sükûnetle takip ettim. Hakkıma ortaya atılan yalanın açık bir iftira olduğu yargı tarafından tüm detaylarıyla ortaya konduğu halde bazı linç seviciler kamuoyu nezlinde itibarımı zedelemek için hala çırpınmaya devam ediyor. Onlar artık bilmeliler ki bana atılan bir iftira olduğunu ortaya koyan yargı onların bu açık suç girişimine de kayıtsız kalmayacaktır. Bugünden itibaren gerek yazılı gerekse sözlü olarak yaptıkları açıklamalarla şahsıma karşı karalama kampanyası düzenleyen ve buna ortak olan herkesle ayrı ayrı yargı önünde hesaplaşacağım. Bu vesileyle şahsıma atılan iftiranın ilk gününden yargı tarafından haklı olduğum ortaya konana kadar bundan sonra da desteğini benden esirgemeyecek başta avukatlarım olmak üzere tanıdığım, tanımadığım herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gönderdiğim mesajlara cevap vermeye yetişemediğim binlerce insana buradan şükranlarımı sunuyorum. Baş tacısınız.

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