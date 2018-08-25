Taksim'de izinsiz gösteriye polis müdahalesi

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Taksim'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

"Cumartesi Anneleri"nin 700. eylemi için Taksim İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na gelmek isteyen gruba polis izin vermedi.

İstiklal Caddesi boyunca gruptakiler ve polis arasında arbede yaşandı.

Polis, dağılmayan gruplara gazla müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bu arada polis, girişi engellemek için Galatasaray Meydanı çevresinde önlem aldı. Meydana girmek isteyenlere izin verilmiyor.

Eylem için Taksim'e gelenler arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra, bazı HDP ve CHP milletvekillerinin de olduğu görüldü.

Taksim'deki izinsiz gösteri

- HDP eş genel başkanları ve bazı HDP ile CHP milletvekilleri, Galatasaray Meydanı'nda bir süre oturma eylemi yaptı - Müdahale sonrasında ara sokaklara kaçan ve tekrar İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyenlere polis izin vermiyor

GALATASARAY MEYDANI'NDA OTURMA EYLEMİ

"Cumartesi Anneleri"nin 700. eylemi için Taksim İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na gelmek isteyen gruba polis izin vermedi.

Polisin müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına alması üzere bazı kişiler ara sokaklara kaçtı.

Ara sokaklardan tekrar İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyenlere polis izin vermiyor.

Bu arada, Galatasaray Meydanı'na girmesine izin verilen HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, bazı HDP ile CHP milletvekilleri burada bir süre oturma eylemi yaptı. Buldan, gözaltılara tepki gösterdi.

İstiklal Caddesi'nde aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun bekleyişi sürüyor.

Çok sayıda TOMA ve polis de meydan çevresinde beklemeye devam ediyor.

