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Taksici Uber'ci zannettiği şoförü bıçakladı...

İstanbul Fatih’te tartıştığı servis şoförünü Uber’ci zanneden taksici, şoförü bıçakladı. Kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksici Uber'ci zannettiği şoförü bıçakladı...

İstanbul Fatih’te tartıştığı servis şoförünü Uber’ci zanneden taksici, şoförü bıçakladı. Kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:45
Taksici Uber'ci zannettiği şoförü bıçakladı...

Taksici Uber'ci zannettiği şoförü bıçakladı

İstanbul Fatih’te tartıştığı servis şoförünü Uber’ci zanneden taksici, şoförü bıçakladı. Kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü, saat 13.30 sıralarında FatihKemalpaşa Mahallesi Yeşiltulumba Sokak'ta meydana yeldi. İddiaya göre, servis sürücüsü Mustafa Aydınoğlu (55), sokak üzerindeki otele hacı kafilesi indirirken, yol bir süre trafiğe kapandı. O sırada sokak üzerinde seyir eden taksi sürücüsü, servis sürücüsünü Uber'ci zannederek, küfür etmeye başladı.

Küfürler karşısında sinirlenen servis sürücüsü Aydınoğlu ise aracından inerek, konuşmak için taksi şoförünün yanına gitti. Servis şoförünün yanına gelmesine sinirlenen taksi sürücüsü de aracından inerek, servis şoförü Aydınoğlu'na bıçakla saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aydınoğlu, sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren taksi sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

'KARIN BOŞLUĞUMA VE YÜZÜME BIÇAK SALLADI”

Taksi şoförünün kendisini Uberci sandığı için bıçakladığını söyleyen Mustafa Aydınoğlu, 'Servis aracımla otele Arap hacı kafilesini getirdim. Otobüsü yanaştırdım, minibüste de malzemeler vardı, onları indirecektim, taksici arkadaşa dedim ki, arabanı biraz ileri al, ya da geri al. O da herhalde beni Uberci zannetti. Bana küfür etmeye başladı.

Sonra arabasına bindi. Ben de arabasına doğru yürüdüm. Kafamı camından içeriye soktum. Dedim, sen niye küfür ediyorsun. Ben Uberci falan değilim, dedim. Sonra ayrıldım. Arabama doğru giderken, elim bir ısındı. Bir baktım ki elime bıçağı sokmuş. Ben ona müdahale ederken, karın boşluğuma, yüzüme bıçak salladı. Ben eski boksörüm, ben onu linç ederim ama elim tutmuyor. Beni Uberci zannetti. Ağza alınmayacak küfürler etti. Kanayan elime bez sararak müdahale ettim. Tam bir insan öldürmeye teşebbüstü. Beni ambulansa bindirdiler. Tedavi için hastaneye gittim. Koluma dikiş atıldı. O arada tansiyonum düşmüş, bayılmışım' diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulTaksiBıçaklıSaldırı
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