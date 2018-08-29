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Taksi şoförüne sokak ortasında dayak

Denizli’de bir taksi şoförü, 2 kişi tarafından tekme, yumruk ve copla darp edildikten sonra hafif ticari araçla ezildi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Taksi şoförüne sokak ortasında dayak

Denizli’de bir taksi şoförü, 2 kişi tarafından tekme, yumruk ve copla darp edildikten sonra hafif ticari araçla ezildi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:31
Taksi şoförüne sokak ortasında dayak

Denizli’de bir taksi şoförü, 2 kişi tarafından tekme, yumruk ve copla darp edildikten sonra hafif ticari araçla ezildi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Olay, kent merkezinde İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece geç saatlerde şehir magandalarının sokak ortasında yaşattığı dehşet anbean vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülere göre yolun ortasında duran bir ticari taksiden inen taksi şoförü arkasında duran beyaz renkteki hafif ticari araçtan inen 2 kişi ile tartışmaya başlıyor. Ardından şahıslardan birisi taksi şoförüne tekme ve yumrukla bir diğeri ise copla vurmaya başlıyor. Birkaç saniye sonra aldığı darbeler ile yere düşen taksi şoförüne şehir magandaları vurmaya devam ediyor. Daha sonra taksi şoförü yerden kalkıp şahıslardan birini kovalayarak arabasının yanına gidiyor. Şahsın kaçtığını gören taksi şoförü ise hırsını araçtan çıkararak sert bir şekilde aracın ön ve bagaj kapısını çarparak kapatıyor. Bu esnada coplu saldırgan tekrar gelerek taksi şoförüne vurmaya başlıyor ve şoför yine aldığı darbelerle yere düşüyor. Ardından coplu şahıs bu defa taksi şoförünün aracının cam, ayna ve kaportasına vuruyor. Çevreden geçen vatandaşlar ile bir başka ticari taksi şoförü olaya müdahale ederek tarafları ayırıyor. Şehir magandaları olayın sonunda ise bindikleri araç ile kavgayı ayırmak için duran ticari taksiye çarpıp, darp ettikleri adamın ise ayağını ezerek hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Taksideki kadın müşteriler sinir krizi geçirdi

Olayda, ticari taksi içerisinde kadın müşterilerin bulunduğu ve kavga esnasında uzun süre bağırıp çığlık atması ise dikkat çekti. Kavganın nedeni henüz bilinmezken, trafik uzun süre durma noktasına geldi. Kavganın ardından ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerden yaralanan taksi şoförü olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kavgaya karışıp ardından olay yerinden kaçan şehir magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.

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