Tacizcilerini Kemerle Dövdüler

Kadın haklarının büyük bir problem olduğu ve tecavüz olaylarının endişe verici seviyelerde seyrettiği Hindistan'da 2 kız kardeş, 3 adam tarafından taciz edildi. Kadınlar ise olaya karşı çıkarak tacizcilerini kemerle dövdü





Hindistan’da 3 adam 2 otobüs yolcusunu taciz edince, taciz edilen genç kadınlar kemerlerine sarıldı.

Haryana eyaletinde yaşayan üniversite öğrencisi Aarti (22) ve Pooja (19), okuldan sonra evlerine geri dönmek için bindikleri otobüste bir grup genç tarafından taciz edildikleri ve bunun üzerine bellerinden çıkardıkları deri kemerler ile kendilerini savundukları ifade edildi.

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Tacizcilerini kemerle dövdüler

Tacizcilerini kemerle dövdüler



Olayın kahramanı olan genç kız kardeşlerden biri BBC muhabirine verdiği demeçte, taciz olayını gören yolculardan hiçbirinin kendilerine yardım etmediğini ve bu yüzden kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Genç kız, açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Otobüste sözlü olarak tartıştığımız genç, bizi dövmek maksadıyla arkadaşlarını yardıma çağırdı. Bir kişi kız kardeşime saldırırken iki kişi ise beni tuttu. Yolculardan hiç kimse yardım etmediği için kemerlerimizle kendimizi savunmak durumunda kaldık."





Yolcular tüm yaşananları sessizce izlerken bir yolcu olayı cep telefonuyla kaydetti ve internette paylaştı.

Polis daha sonra 3 adamı “taciz ve saldırı” suçlarıyla tutukladı. Kadınların babası ise Indian Express’e konuşarak “Tacizcilerin aileleri davadan vazgeçmemiz ve kendi aramızda anlaşmamız için bize baskı yapıyor” dedi.

2012 yılının Aralık ayında Hindistan’da bir kadın birkaç kişi tarafından tecavüze uğramış, ardından öldürülmüştü. Olay sonrası Hindistan’da tecavüz suçlularının daha ciddi cezalar alması için pek çok protesto düzenlenmişti. Söz konusu olaydan beri kadınların taciz ve tecavüze uğramaları daha fazla tepki çekiyor.