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Tacı geri alınan Itır Esen'e beraat etti!

Tacı geri alınan Itır Esen'e beraat etti!

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:06
Tacı geri alınan Itır Esen'e beraat etti!

Tacı geri alınan Itır Esen'e beraat

Twitter'daki paylaşımında 15 Temmuz şehit ve gazilerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan güzellik kraliçesi Itır Esen'in beraatına karar verildi.

Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Esen ile avukatı katıldı.

Duruşmada, kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Esen, dava konusu internet paylaşımının şahsına ait Twitter hesabından yapıldığını belirterek, 'Amacım kimseyi aşağılamak ya da birilerini gücendirmek değildi. Suçsuzum, beraatımı talep ederim.' dedi.

Sanık Esen'in avukatı Vildan Yirmibeşoğlu da müvekkilinin paylaşımında aşağılama olarak değerlendirilebilecek kelimeler bulunmadığını savunarak, 'Müvekkilim toplumsal açıdan duyarlı olunan bir konuda toplumun örf, adet ve geleneklerini kısmen de olsa göz ardı edecek bir paylaşımda bulunmuş ise de bunun düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Yaptığı paylaşım, yeni neslin ve arkadaş ortamının kendi üslubuyla yaptığı bir fikir beyanı ve kutlama mesajıdır. Bu eleştirilebilir, kınanabilir ancak bu yapılan paylaşımın suç teşkil ettiği anlamına gelmez.' diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Esen, 'Yanlış anlaşıldığım için çok özür dilerim. Paylaşımımın bu şekilde anlaşılacağını düşünsem, bu şekilde paylaşımda bulunmazdım. Amacım halkın sosyal bir kesimini aşağılamak değildi.' ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, sanık Esen'in üzerine atılı 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Tacı geri alınmıştı

'Miss Turkey 2017' adlı güzellik yarışmasında birinci seçilen Itır Esen, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında, Twitter'da paylaştığı bir mesajla gündeme gelmişti. Bu mesajında 15 Temmuz şehit ve gazilerine hakaret ettiği ileri sürülen Esen'in birincilik tacı, Miss Turkeyorganizasyon yetkilileri tarafından geri alınmıştı.

Esen'in Twitter'daki paylaşımı nedeniyle 3 vatandaşın yaptığı şikayet üzerine, hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Hazırlanan iddianamede Esen'in 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Anahtar Kelimeler:
Itır Esen15TemmuzŞehitleriHakaret
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