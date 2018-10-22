Suudi şüphelilerden biri Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetleriyle konsolosluktan çıkarken görüntülendi

ABD'li yayın kuruluşu CNN'e konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantısı olduğu iddia edilen 15 şüpheliden birinin başkonsolosluktan Kaşıkçı'nın kıyafetleriyle çıkarken görüntülendiğini söyledi.

Yetkili, görüntülerdeki kişinin Mustafa Mohammed El Madani olduğunu öne sürdü.

CNN'in ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, söz konusu şüphelinin Kaşıkçı'nın kıyafetleri, sahte sakal ve gözlüklerle konsolosluğun arka kapısından çıktığı görülüyor.

Videodaki kişinin 2 Ekim'de son olarak gazetecinin konsolosluğa girerken görülmesinden birkaç saat önce de İstanbul Sultanahmet Cami yakınlarında görüldüğü kaydedildi.

EL MADANİ KİMDİR?

Mustafa Mohammed M. El Madani, Türk ve ABD basınına yansıyan ve Türk yetkililerin Cemal Kaşıkçı olayına karıştığından kuşkulandığı 15 Suudi Arabistan vatandaşından biri.

1962 doğumlu Madani, Suudi istihbaratında görevli bir kişi olarak tanımlanıyor.

El Madani medyada yer alan haberlere göre HZSK2 kuyruk numaralı uçakla İstanbul'a 2 Ekim sabaha karşı inen ekip içerisindeydi ve Mövenpick Hotel'de kaldı. 3 Ekim günü sabaha karşı da bir yolcu uçağıyla İstanbul'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kaşıkçı soruşturmasına dair detayları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında açıklaması bekleniyor.