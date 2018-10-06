Suudi Gazeteciyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden haber alınamadığı iddia edilen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma başlattı.

Türk Arap Medya Derneği, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın önceki gün saat 13.00 sularında girmiş olduğu Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu binasından henüz çıkmadığını ileri sürmüştü.

Türk Arap Medya Derneği'nden yapılan açıklamada Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Kaşıkçı'nın geçmişte bir dönem İngiltere'deki Suudi Büyükelçiliği'nde medya danışmanlığı yaptığı bilgisine yer verilmişti.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı H.A da gazetecilere yaptığı açıklamada, başkonsolosluk binası önüne kadar birlikte gittiklerini anlatarak, Kaşıkçı'nın içeri girdikten sonra dışarı çıkmadığını iddia etmişti.

BAŞKONSOLOSLUK: TÜRK YETKİLERLE TEMASTAYIZ

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden haber alınamadığı iddia edilen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, binadan çıktıktan sonra kaybolduğunu ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için Türk yetkililerle temasta olduklarını açıklamıştı.

ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILMIŞTI

Konu ile ilgili Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci de Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre El-Hireyci'den, kayıp Suud vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin bilgi istenmişti.

VELİAHT PRENS: BAŞKONSOLOSLUĞUN ARANMASINA İZİN VERMEYE HAZIRIZ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "Türkiye'nin İstanbul Başkonsolosluğumuzu aramasına izin vermeye hazırız." açıklaması yapmıştı.