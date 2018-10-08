“Suudi Gazeteci Kaçıkçı’ya 15 Kişiyle Tuzak Kuruldu” İddiası

Salı günü Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumu belirsizliğini koruyor.

Suudi Arabistan makamlarının reddetmesine rağmen Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Washington Post gazetesi dahil olmak üzere çok sayıda yayın organına Ortadoğu ağırlıklı görüşler yazan Suudi Arabistan vatandaşı Kaşıkçı’nın bu devletin İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğünü öne sürüyor.

Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın yönetimine muhalif olan Kaşıkçı’nın ortadan kaldırılması için Riyad’dan bir timin geldiği iddiasında:

“Biz salı günü Cemal Kaşıkçı’nın başkonsoloslukta olduğunu biliyorduk. Sonrasında orada öldürüldü. Bu durumu birkaç yerden teyit ettik. Aslında şimdi isimlerini veremeyeceğim Suudi Arabistan muhalifi emirliklerden bazı kaynaklarımız iki gün önce bize bu bilgiyi vermişlerdi. Ama biz kendi devletimizin siyasi yetkililerden ve Türk polisinden bu bilgileri teyit edene kadar bekledik. Ve artık Cemal Kaşıkçı öldürüldü diyebiliyoruz. Bu cinayet öncesinde Suudi Arabistan’dan 15 kişilik bir ekibin geldiğini de biliyoruz.”

Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk binasında bulunduğu saatlerde, bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının, 2 uçakla İstanbul'a gelip Başkonsolosluk binasına geldikleri ve daha sonra ayrılarak geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmiş durumda.

Emniyet yetkilileri de soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu çerçevede yürütüyor.

Kaşıkçı'nın Başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre zarfında Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna yapılan tüm giriş çıkışlar da emniyet tarafından inceleniyor.

“KAŞIKÇI’YA 15 KİŞİYLE TUZAK KURULDU, BAŞTA ABD BU OLAYI TAKİP ETMELİ”

Suudi Arabistan vatandaşı olan eşinden boşandığını gösteren bir evrak almak üzere salı günü başkonsolosluğa gelen Kaşıkçı’ya belgelerin yetişmediği gerekçe gösterilerek 2 Ekim gününe randevu verildi. Kışlakçı, bunun tuzak olduğunu öne sürüyor:

“Nişanlısı hanımefendiden öğrendiğimize göre Cemal Bey, bir tanıdığının evrakı almak için gelmesini talep etmiş. Ancak reddetmişler. Bu da tuzak ihtimalini güçlendiriyor. Bu 15 kişilik ekip, o yüzden buraya gönderildi. Bütün dünya kamuoyunun bu konuyu takip etmesi gerekiyor. Kaşıkçı aynı zamanda ABD vatandaşı. ABD’nin de bu konuyu takip etmesi gerekiyor. Biz gıyabi cenaze namazı kılacağız. Bunun için de devlet yetkililerimizin resmi açıklamayı yapmasını bekliyoruz.”

ÖLDÜRÜLDÜYSE CESEDİ NEREDE?

Ancak dün Reuters’a başkonsolosluğun kapılarını açan Suudi Arabistan diplomatları Kaşıkçı’nın öldürüldüğü iddilarını reddediyor.

Peki eğer Kaşıkçı gerçekten öldürülmüşse cenazesi nerede? Türk Arap Medya Derneği Başkanı, Kaşıkçı’nın parçalanmış olarak çıkartılmış olma ihtimali üzerinde duruyor.

Suudi Arabistan yönetiminin politikalarına karşı muhalif değerlendirmeleriyle bilinen ve ekranlarda görüşlerine sıkça yer verilen Kaşıkçı'nın tutuklanma endişesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yaptığı biliniyor. Gazeteci Kaşıkçı son bir senedir Washington'da bazı tehditlerden korktuğu için gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu.