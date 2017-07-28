Survivor Sabriye Sevenlerini Korkuttu!



Survivor 2017 ile adını duyuran ünlü Kickboksçu ve Boksör Sabriye Şengül sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile sevenlerini korkuttu...Survivor 2017’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan milli boksör Sabriye Şengül antrenman sırasında talihsiz bir kaza geçirdi.Antrenman yaparken ayağı takılıp düşen Sabriye, sırtından yaralandı.Sabriye Şengül, yaşadığı taljhsiz kaza sonrası Instagram sayfasından fotoğraf paylaştı ve sağlık durumunun iyi olduğunu müjdeledi.