Survivor'da kim elendi? Acun Ilıcalı o sürpriz ismi açıkladı!

Survıvor'da Kim elendi? Sevilen yarışmada Kıbrıs finaline kısa bir zaman kala ünlüler ve gönüllüler arasındaki mücadele iyice sertleşti. Peki Survivor'da bu akşam kim elendi?

Survivor 2018 hız kesmeden devam ediyor. Son iki bölümde oynanan iki dokunulmazlık oyunu da geride kalmış,ünlüler ve Gönüllüler takımından 2'şer kişi eleme potasına girmişti. Peki Survivor'da bu akşamkim elendi ?

İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor 89. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışmada bu gece ilk olarak iletişim oyunu oynandı. Son dokunulmazlık oyununda adeta bozguna uğrayan Gönüllüler takımı, bu oyunda oldukça iyi bir performans ortaya koydu ve zorlu mücadeleyi 10-7 skoruyla kazanmasını bildi.



BARAKA OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da iletişim oyununun ardından baraka oyunu oynandı. İletişim oyununu kazandıktan sonra bu oyuna oldukça moralli çıkan Gönüllüler takımı, rakibini bu oyunda adeta sahadan sildi ve hem 10-4 skoruyla gecenin ikinci oyununu da kazanmış oldu hem de barakanın sahibi oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?



Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası Ünlüler takımından Turabi ve Ümit Karan, Gönüllüler takımından ise Hakan Hatipoğlu ve Damla Can haftanın eleme adayları olmuştu. Sevilen yarışmada bu hafta elenen yarışmacı Ümit Karan oldu.

SURVİVOR 90. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 90. yeni bölüm açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.