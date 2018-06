Survivor'da kim elendi? Survivor şampiyonu kim olacak? İşte finalistler...

"Survivor'da finale kim kaldı?" sorusu 30 Haziran 2018 tarihli yeni sezonun son bölümünde yanıtlandı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı verilerde finale kalan 4 isim Adem, Hilmicem, Nagihan ve Anıl olmuştu. Yapılan halk oylaması sonrası Survivor'a ve hayallerine veda eden iki isim belli olurken, finalistler de belli oldu.

Survivor'da büyük Kıbrıs finali heyecanı sürmeye devam ediyor. Büyük finalde son 4'e kalan Nagihan, Anıl, Adem ve Hilmicem arasından ikisi yapılan elemeyle beraber şampiyon olma hayallerine veda etti. Yarışmacılar böylelikle 3 kişi kaldı ve yapılacak olan bir diğer elemeyle beraber bir kişi daha şampiyonluğa veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor şampiyonu kim olacak? İşte Survivor'da finale kalan isimler...



SURVİVOR FİNALİNDE İLK ELENEN İSİM KİM OLDU?



Survivor'da büyük final gecesi bu akşam erken başladı ve yarışmacılar birer birer oylamaya çıkmaya başladılar. Finalde son 4 isim arasında yer alan Adem, Nagihan, Anıl ve Hilmicem arasından bir kişi yapılan eleme sonucunda Survivor şampiyonu olma hayallerine veda etti. Survivor 2018'de yapılan halk oylamasıyla beraber son 3'e kalamayan ve elenen isim Hilmicem oldu. Böylelikle Anıl Berk Baki, Adem ve Nagihan son 3'te yer alan isimler oldu.



FİNALE 2 İSİM KALDI



Survivor finalinde yapılan ilk eleme sonrasında Hilmicem şampiyonluğa veda etti. 1 saat sonra yapılan yeni elemeyle beraber Anıl Berk Baki, Adem ve Nagihan arasında bir kişi daha Survivor'a veda etti ve finale ADEM KILIÇÇI İLE NAGİHAN KARADERE yükseldi.



SURVİVOR ÇEYREK FİNALİNDE KİMLER ELENDİ?



Geçtiğimiz hafta içerisinde ünlüler takımı yarışmacılarının azalmasıyla birlikte her iki takımdan da adaylar konseye çıkmaya başlamıştı. Son olarak Murat ve Turabi ile konseye çıkan Sema yarışmaya veda eden isim olmuştu. Sema'nın ardından Hakan da yarışmadan elenmişti. Kıbrıs'taki çeyrek finalde elenen isimler ise Turabi ve Damla Can oldu.



ACUN ILICALI'YA PLAKET VERİLDİ



Survivor'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakanı, Acun Ilıcalı'ya bir teşekkür plaketi verdi. Bakan ayrıca Alper Baycın'ı da unutmadı ve kendisine rahmet ailesine başsağlığı diledi.



BU YIL SAKATLIKLAR SENESİ OLDU



Survivor'da bu seneki yarışmada birçok sakatlık yaşandı. Kimileri bu nedenden dolayı hayallerine veda ederken kimileri ise iyileşmeyi bekleyip ada koşullarında zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldı. Gönüllüler'deki en talihsiz kaza elbette Melih'inkiydi. Finale 1 hafta kala Damla büyük zorluklar yaşarken Sema ise neredeyse tüm sezonu korse takarak geçirmek zorunda kaldı. Turabi ise neredeyse sakat kalma riskiyle karşı karşıya kaldı. Doktor Metin Kuş, Turabi'nin

fiziksel oyunlarda oynamasına kesinlikle izin vermedi. Yaşanan aksaklıklar sonrasında yarı finalde Turabi ve Damla daha az oy alarak Survivor'a veda etmek zorunda kaldı.



Acun Ilıcalı değişikliğin sebebini açıklarken, "Amacımız böyle önemli bir kadronun rekabetini yaşayabilmek. Tam anlamıyla All Star konsepti olacak. Bugünden itirabaren Survivor 2018 All Star altında Ünlüler ve Gönüllüler olarak devam edilecek diyerek yeni takımları açıkladı.



Gönüllüler Takımı: Nagİhan Karadere, Hilmi Cem İntepe, Murat Ceylan, Damla Can, Anıl Berk Baki, Cumali Akgül, Funda Alkayış, Birsen Bekgöz , Yağmur Banda, Hakan Hatipoğlu



Ünlüler Takımı: Mustafa Kemal Kurt, Ümit Karan, Turabi Çamkıran, Adem Kılıçcı, Yiğit Dikmen, Berna Canbeldek, Elif Şadoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık ve Sema Aydemir



SURVİVOR ŞAMPİYON KİM OLDU?



2005 Survivor Türkiye: Büyük Macera



Yayınlandığı ilk sezon Ahmet Utlu tarafından sunuldu. Yarışma sadece on üç bölüm sürdü ve Kanal D'de yayınlandı. Takımlar Güney ve Kuzey olarak ikiye ayrıldı. 22 Mart 2005 – 27 Haziran 2005 tarihleri arasında yayınlandı. İlk sezonun birincisini hepimiz tanıyoruz aslında.. Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş Survivor tarihinin ilk şampiyonu oldu.



2006 Survivor: Türkiye - Yunanistan



Show TV'de yayınlanan yarışmayı Acun Ilıcalı sunmaya başladı. Takımlar bu defa Türkiye ve Yunanistan olarak ayrıldı. Kazanan ise Derya Durmuşlar oldu ve 250.000 Euro kazandı. Fakat ikinci sezonun şampiyonu olan Derya Durmuşlar 2011 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde motorsikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti.



2007 Survivor: Aslanlar - Kanaryalar



8 Şubat 2007 – 23 Haziran 2007 tarihleri arasında yine Show TV'de yayınlanan yarışmada bu defa Galatasaylı ve Fenerbahçeli isimler yarıştı. Şampiyon ise Kanaryaların lideri Taner Özdeş oldu. Hatırlamayanlar olabilir elbette. Kendisi sonradan All Star'da yarıştı. 2007 yılının şampiyonu 2015 yılında altıncı haftasında elenerek adaya veda etti.



2010 Survivor: Kızlar - Erkekler



Yarışma kırk beş gün sürdü, ödül ise 500.000'di. Yarışanlar "Var Mısın Yok Musun" yarışmacılarından seçildi ve takımlar Kızlar-Erkekler olarak ayrıldı. Finale Merve Oflaz ve İhsan Tarkan kaldı. 2010 yılının şampiyonu Merve Oflaz oldu. Srdından All Star'da da yarıştı ama uzun süre adada kalamadı, altıncı haftada elenen bir diğer isim oldu. Kendisini şimdilerde Arka Sokaklar'da izliyoruz.



2011 Survivor: Ünlüler-Gönüllüler



Yüz doksan yedi bölüm süren Ünlüler-Gönüllüler serisinin ilk sezonunda Taner Tolga Tarlacı üçüncü, Taçmin Tümer dördüncü, Nihat Doğan ise ikinci oldu. Sezonun şampiyonu ise milli rekortmen yüzücü Derya Büyükuncu oldu. Sonrasında bu birincilikle alakalı çeşitli olaylar oldu, hala bir sonuca ulaşılamadı.



2012 Survivor: Ünlüler-Gönüllüler 2



Reyting rekorları kıran yarışmanın altıncı sezonunda ise Ece Begüm Yücetan dördüncü oldu. Anıl Tetik üçüncü olurken, Hasan Yalnızoğlu ise ikinci oldu. Birinci ise şu an Söz'de Erdem Yarbay karakteri ile izlediğimiz Nihat Alptuğ Altınkaya olmuştu. Şampiyon olarak 500.000 liranın sahibi oldu.



2013 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler 3



Yarışmanın bu konseptinin üçüncü sezonunun şampiyonu Hilmi Cem İntepe oldu. Büyük finalde SMS oyları ile kaybeden Doğukan Manço ikinci, yarı finalde SMS oyları ile elenen Ümit Karan üçüncü , çeyrek finalde SMS oyları ile elenen Murat Ceylan dördüncü, Cengiz Coşkun ise beşinci olarak yarışmayı tamamladı.



2014 Survivor :Ünlüler-Gönüllüler 4



Sahra Işık'ın altıncı, Yiğit Dikmen'in beşinci, Merve Aydın'ın dördüncü, Ahmet Dursun'un üçüncü, Gökhan Keser'in ikinci olduğu Ünlüler-Gönüllüler serisinin dördüncü sezonunda ise birinci Turabi Çamkıran oldu. "Turbo Turabi efsanesi" böyle başladı da denebilir.



2015 Survivor : All Star



Yayınlandığı sezon neredeyse her bölümüyle zirvede yer alan Survivor'ın bu sezonunda daha önceden yarışan isimler yer aldı. Gönüllüler Takımında; Turabi Çamkıran, Hilmi Cem İntepe, Ece Begüm Yücetan, Hasan Yalnızoğlu, Bozok Gören, Sahra Işık, Nadia Zagli, Özlem Çalın, Taner Özdeş, Seda Aktuğlu ve Duygu Çetinkaya yer aldı. Ünlüler Takımında ise Merve Aydın, Hakan Hatipoğlu, Doğukan Manço, Serenay Aktaş, Anıl Tetik, Berna Canbeldek, Pascal Nouma, Merve Oflaz, Almeda Abazi, Ahmet Dursun, ve Fulya Keskin yer almıştı. Son dörde ise Hilmi Cem İntepe, Ece Begüm Yücetan, Merve Aydın ve Turabi Çamkıran kaldı. Turabi şampiyon olurken Merve Aydın ikinci oldu.



2016 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler



Yarışmada bu sezonun şampiyonu Çağan Atakan Arslan oldu. Serkay Tütüncü ikinci, yarı finalde SMS oyları ile elenen Damla Can üçüncü , çeyrek finalde SMS oyları ile elenen Semih Öztürk dördüncü, Nagihan Karadere beşinci, İbrahim Giydirir ise altıncı oldu. Semih Öztürk'ü şimdilerde Bahtiyar Ölmez'de, Serkay Tütüncü'yü yeni dizi İnsanlık Suçu'nda, Çağan Atakan Arslan'ı ise ilk sezonunda Söz'de izledik.



2017 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler



Geçtiğimiz sezon ise Sabriye Şengül altıncı, İlhan Mansız ise beşinci oldu. Sema Apak dördüncü olurken Serhat Akın ise üçüncü oldu. Son ikiye ise Adem ile Ogeday kaldı. Adem Kılıççı ikinci olurken şampiyon ise Ogeday Girişken oldu.



Survivor şampiyon 2018



Şampiyon yarın akşam belli olacak. Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.



SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?



Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de büyük finalin, 29 Haziran Cuma günü Kıbrıs'ta yapılacağı açıklanmıştı. Ancak Acun Medya çalışanı 24 yaşındaki Alper Baycın'ın sokakta yürürken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine yarışmanın yarı final ve final tarihi değişti.

Edinilen bilgilere göre, Survivor 2018'de 29 Haziran Cuma akşamı yarı final yapılacak, yarışmanın finali ise 30 Haziran Cumartesi akşamı ekranlarda olacak.



YARIŞMACILARIN ŞAMPİYONLARI KİM?



Gönüllüler takımı: Ramazan: Adem, Murat: Damla, Melih: Adem, İpek: Adem, Gamze: Nagihan, Gizem: Adem, Emre: Turabı, Marcus: Adem, Birsen: Nagihan, Funda: Nagihan,Yağmur: Nagihan, Hakan: Nagihan, Nevin: Nagihan, Cumali: Adem

All Star- Ünlüler: Ecem: Adem, Sema: Adem, Nihat:Nagihan, Yiğit: Adem, Sahra: , Berna: Turabı, Mustafa Kemal: Adem, Elif: Adem, Ümit Karan: Adem



SURVİVOR ALPER BAYCIN ÖLÜMÜ

Acun Ilıcalı, Dominik'te hayatını kaybeden Alper Baycın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Survivor'ın akşam programının yapılmayacağını duyuran Ilıcalı şu ifadeleri kullandı;

"Arkadaşımız bir saldırıya uğradı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hepimizin ömrünün bir gün sona ereceğini düşünen biriyim ama böyle genç bir arkadaşımızı ani bir şekilde kaybedince insan söyleyecek söz bulamıyor. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, buradan ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Böyle bir durumun ardından yayın yapmamız pek mümkün görünmüyor. Bu durum için herkesin affına sığınıyoruz. Alper kardeşim huzur içinde yat."