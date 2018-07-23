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Sürüye Yıldırım Düşünce 74 Koyun Telef Oldu

Iğdır'da 2 bin rakımlı Serdarbulak Yaylası'nda 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu. Görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen çiftçi, "Zararımız çok büyük" dedi.

Sürüye Yıldırım Düşünce 74 Koyun Telef Oldu

Iğdır'da 2 bin rakımlı Serdarbulak Yaylası'nda 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu. Görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen çiftçi, "Zararımız çok büyük" dedi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 23:06
Sürüye Yıldırım Düşünce 74 Koyun Telef Oldu

Sürüye Yıldırım Düşünce 74 Koyun Telef Oldu

Iğdır'da 2 bin rakımlı Serdarbulak Yaylası'nda 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu. Görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen çiftçi, "Zararımız çok büyük" dedi.

Ağrı Dağı'nın Iğdır'ın Aralık ilçesi tarafında bulunan yaylada, Mahmut Biter'e ait 2 sürü, bölgede etkili olan yağmur nedeniyle korunmak için bir arayatoplandı. Koyunların bir araya toplandığı sırada sürüye yıldırım düştü.

KAYALIKLARA SIĞINAN ÇOBAN YARA ALMADAN KURTULDU

Kayalık bölgeye sığınan çoban Saddam Aras yara almadan kurtuldu. Çiftçi Yusuf Süre, yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle mahsur kaldıklarını belirterek, "Koyunların bulunduğu sürüye yıldırım isabet etti. Çoban kayanın dibine sığınmıştı, yoksa o da yıldırımdan etkilenirdi. 74 koyun telefoldu, zararımız çok büyük." dedi.

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