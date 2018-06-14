Suruç'ta PKK'lılar AK Partililere saldırdı 4 kişi hayatını kaybetti 8 kişi yaralandı

AK-Parti Şanlıurfa Milletvekili Yıldız ve beraberindekilere terör örgütü PKK tarafından saldırısı düzenlendi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüttükleri sırada terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AK-Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba, terör örgütü PKK'lılar tarafından silahlı saldırı yapıldı.

Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan milletvekilinin ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ın da arasında olduğu 4 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BÖLGEDE KONTROL SAĞLANDI

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından bölgede kontrol sağlandı. Olayın ardından hastanelerin önünde toplanan tarafların yakınları, polis ekiplerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakibaba ile Vali Abdullah Erin, Suruç'a giderek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, aralarında AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınının da bulunduğu 3 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını bildirmişti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 15.56 sıralarında AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın, yanındaki grupla birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde, biri milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedilerek, yaralılardan 5'inin milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakını olduğu ifade edildi.

Yaralıların Suruç Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındığı ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN: UÇAK AMBULANS GÖNDERİLDİ

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise Samsun'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da AK Parti'lilere yönelik bir saldırı olduğu haberinin kendisine geldiğini söyledi. Milletvekili adayı arkadaşlarına bir saldırı olduğunu belirten Demircan, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik. Bilgiler geldikçe paylaşacağız." dedi.