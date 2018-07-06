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Suriyeliler tecavüz etti Gaziantep karıştı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Hoşgör Mahallesinde parkta oynayan bir kız çocuğunu tecavüz ettiği iddia edilen Suriyeliyi halk linç etmeye kalktı.

Suriyeliler tecavüz etti Gaziantep karıştı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Hoşgör Mahallesinde parkta oynayan bir kız çocuğunu tecavüz ettiği iddia edilen Suriyeliyi halk linç etmeye kalktı.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:14
Suriyeliler tecavüz etti Gaziantep karıştı

Suriyeliler tecavüz etti Gaziantep karıştı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Hoşgör Mahallesinde parkta oynayan bir kız çocuğunu tecavüz ettiği iddia edilen Suriyeliyi halk linç etmeye kalktı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Hoşgör Mahallesinde parkta oynayan bir kız çocuğunu tecavüz ettiği iddia edilen Suriyeliyi halk linç etmeye kalktı.Polis Suriyeliyi halkın elinden zorla aldı.Suriyelinin 60 yaşında olduğu belirtiliyor.

Suriyelinin tecevüz ettiği iddaa edilen  kızın 6 yaşında ve dilsiz olduğu belirtildi.

Gaziantep'te olaylar büyüdü.Kilis Garajı mevkiinde halk suriyelilere saldırdı.Oaylar Nuri Pazarbaşı mahallesine sıçradı.Mahelleden aralıksız silah sesleri geliyor.Suriyelilerde toplanmaya başladı.Büyük çatışmalar olduğu iddaa ediliyor.Olay yerlerine sürekli güvenlik güçleri takviyesi yapılıyor.

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