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Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

Hatay, 6 Eylül 18 (.): Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

Hatay, 6 Eylül 18 (.): Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

06 Eylül 2018 Perşembe 16:58
Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
Hatay, 6 Eylül 18 (.): Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türkiye\'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. 
Öte yandan, Suriye sınırındaki birliklere 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında kurşun geçirmez beton blok sevkiyatı yapıldı.
(AA/GÜL)

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