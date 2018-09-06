Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı





Hatay, 6 Eylül 18 (.): Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.Türkiye\'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.Askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.Öte yandan, Suriye sınırındaki birliklere 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında kurşun geçirmez beton blok sevkiyatı yapıldı.(AA/GÜL)