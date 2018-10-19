Suriye Konulu Dörtlü Zirve 27 Ekim\'de İstanbul\'da Yapılacak

SURİYE KONULU DÖRTLÜ ZİRVE 27 EKİM\'DE İSTANBUL\'DA YAPILACAK

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: "CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN EV SAHİPLİĞİNDE, RUSYA FEDERASYONU DEVLET BAŞKANI SAYIN VLADİMİR PUTİN, FRANSA CUMHURBAŞKANI SAYIN EMMANUEL MACRON VE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ŞANSÖLYESİ SAYIN ANGELA MERKEL’İN KATILIMLARIYLA GERÇEKLEŞECEK DÖRTLÜ ZİRVE TOPLANTISI 27 EKİM 2018 TARİHİNDE İSTANBUL’DA DÜZENLENECEKTİR"

"ZİRVE TOPLANTISINDA BAŞTA SAHADAKİ DURUM, İDLİB MUTABAKATI VE SİYASİ SÜREÇ OLMAK ÜZERE SURİYE İHTİLAFININ TÜM VEÇHELERİYLE ELE ALINMASI VE İHTİLAFA KALICI ÇÖZÜM BULUNMASINA YÖNELİK ORTAK ÇABALARIN UYUMLULAŞTIRILMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"

Ankara, 19 Ekim 18 (.): Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye Konulu Dörtlü Zirve\'nin Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya\'nın katılımıyla 27 Ekim 2018\'de İstanbul\'da düzenleneceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Sayın Angela Merkel’in katılımlarıyla gerçekleşecek dörtlü zirve toplantısı 27 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenecektir." bilgisini verdi.

Kalın, "Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

(AA/TUĞ/ÖK)