Sultanbeyli'de özel bir hastanede yangın

Sultanbeyli’de özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangın söndürüldü.

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki özel hastanenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastane çalışanları ve olay yerine gelen ekiplerce hastaların tahliyesi sağlandı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

"Ucuz atlattık"

Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Yangın hastanemizin çatı katındaki depoda çıktı. Nedenini henüz bilmiyoruz. Yedi dakika içerisinde 26 hastamızı tahliye edip diğer bloka aldık. Zaten tatbikatlarımızda bunun çalışmasını yapıyorduk. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Hamdolsun ucuz atlattık." şeklinde konuştu.