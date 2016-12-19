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19 Aralık 2016 Pazartesi 21:05

Suikasti 3 Gün Önce FETÖ'cü Bozkurt Yazmış

Suikasti 3 Gün Önce FETÖ'cü Bozkurt Yazmış
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Suikasti 3 Gün Önce FETÖ'cü Bozkurt Yazmış
FETÖ'nün firari isimlerinden Abdullah Bozkurt'un, Rus Büyükelçi Karlov'a saldırıdan 3 gün önce, "Türkiye'de büyükelçiler ​artık ​güvende değil" diyerek suikastin haberini verdiği belirlendi.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt'un büyükelçileri hedef gösterdiği ortaya çıktı.

FETÖ soruşturması kapsamında aranan Abdullah Bozkurt, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a saldırıdan 3 gün önce yazdığı yazıda adeta saldırının haberini verdi.

Bozkurt'un 16 Aralık'ta 'turkishminute.com' isimli internet sitesinde yayımlanan yazısında, Rus Büyükelçi'ye saldırı olacağını biliyor gibi ,"Türkiye'de büyükelçiler artık güvende değil" başlığını kullanması dikkat çekti.

Firari FETÖ'cü Bozkurt, saldırının ardından Twitter'da da Türkiye aleyhine kara propaganda yaptı.


 
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