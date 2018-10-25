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Stres Hafızaya Zarar Vererek Bilişsel Çöküşü Hızlandırabilir

Ankara, 25 Ekim 18 : Stresin hafızaya zarar vererek yaşlılıkta bilişsel çöküşü hızlandırabileceği bildirildi. LiveScience\'ın haberine göre, Johns Hopkins Tıp Fakültesinden doktor Justin Echouffo-Tcheugui liderliğinde, Framingham Kalp Araştırması veri tabanından faydalanarak yürütülen araştırma, stresin, hafızaya zarar verebileceğini, dolayısıyla yaşlılıkta bilişsel çöküşü hızlandırabileceğini, aynı zamanda beynin büzülmesiyle bağlantısı olabileceğini ortaya koydu. Araştırma...

Stres Hafızaya Zarar Vererek Bilişsel Çöküşü Hızlandırabilir

Ankara, 25 Ekim 18 : Stresin hafızaya zarar vererek yaşlılıkta bilişsel çöküşü hızlandırabileceği bildirildi. LiveScience\'ın haberine göre, Johns Hopkins Tıp Fakültesinden doktor Justin Echouffo-Tcheugui liderliğinde, Framingham Kalp Araştırması veri tabanından faydalanarak yürütülen araştırma, stresin, hafızaya zarar verebileceğini, dolayısıyla yaşlılıkta bilişsel çöküşü hızlandırabileceğini, aynı zamanda beynin büzülmesiyle bağlantısı olabileceğini ortaya koydu. Araştırma...

25 Ekim 2018 Perşembe 13:07
Stres Hafızaya Zarar Vererek Bilişsel Çöküşü Hızlandırabilir

Ankara, 25 Ekim 18 : Stresin hafızaya zarar vererek yaşlılıkta bilişsel çöküşü hızlandırabileceği bildirildi.
LiveScience\'ın haberine göre, Johns Hopkins Tıp Fakültesinden doktor Justin Echouffo-Tcheugui liderliğinde, Framingham Kalp Araştırması veri tabanından faydalanarak yürütülen araştırma, stresin, hafızaya zarar verebileceğini, dolayısıyla yaşlılıkta bilişsel çöküşü hızlandırabileceğini, aynı zamanda beynin büzülmesiyle bağlantısı olabileceğini ortaya koydu.
Araştırma çerçevesinde 2 binden fazla sağlıklı, orta yaşlı gönüllünün verileri incelendi. Uzmanlar, kanlarında stres göstergesi olan kortizol hormonu seviyesi yüksek katılımcıların, hafıza testlerinde daha başarısız olduğunu tespit etti.
Yapılan MRI taramalarında da kortizol hormonu normal seviyede çıkan akranlarıyla kıyaslandığında stresli katılımcıların beyinlerinin az da olsa büzüldüğü de görüldü.
Bu etkinin özellikle kadın katılımcılarda daha belirgin olduğuna dikkat çekildi.
Araştırmanın ayrıntıları "Neurology" dergisinde yayımlandı.
(AA/ÖZ/ÖK)
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