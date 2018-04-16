STOLTENBERG: "TÜRKİYE NATO İÇİN, NATO TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİDİR”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye NATO için, NATO Türkiye için önemlidir. İttifakın 29 gücünün kuvveti de yan yana durarak birbirini korumalarından gelmektedir." dedi.



TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, görüşmelerin ardından Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.



Ankara'ya sıklıkla yaptığı ziyaretlerin, Türkiye'nin NATO'da oynadığı rolün göstergesi olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Türkiye'nin ittifakta kilit rol oynadığını söyledi.



Türkiye'nin, NATO harekatlarına ve DEAŞ ile mücadeleye büyük katkı verdiğini belirten Stoltenberg, NATO'nun Konya'da konuşlu erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) DEAŞ ile mücadele uluslararası koalisyonuna destek verdiğini, ayrıca Türkiye'nin Afganistan ve Kosova'da birçok alanda, Irak'taki eğitim faaliyetlerinde önemli görev üstlendiğini vurguladı.



Stoltenberg, Türkiye'nin 3,5 milyonu aşkın sığınmacıya cömertçe ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Yalnız değilsiniz. NATO sizinle dayanışma içindedir, yanınızdadır." ifadesini kullandı



NATO'nun "birimiz hepimiz, hepimiz birimiz" prensibiyle hareket ettiğine işaret eden Stoltenberg, "Suriye'den gelen tehditlere karşı sınırlarını korumasına yardım etmek için Türkiye'yi, 2013'ten bu yana AWACS'lar, deniz devriyeleri ve tatbikatlar, füze savunma sisteminin konuşlandırılması gibi güvence tedbirleriyle destekliyoruz." diye konuştu.



Stoltenberg, Türkiye'nin talebiyle NATO'nun batarya konuşlandırmasını genişlettiğini kaydederek, "Türkiye NATO için, NATO Türkiye için önemlidir. İttifakın 29 gücünün kuvveti de yan yana durarak birbirini korumalarından gelmektedir." ifadelerini kullandı.



Temmuz ayında Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlık çalışmalarını da değerlendirdiklerini söyleyen Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Zirvede, Irak'ta NATO'nun bir eğitim misyonu başlatması yönündeki planları ele alacağız. Yerel güçlere, kendi ülkelerini istikrara kavuşturmaları ve DEAŞ gibi uluslararası terör tehditlerinin tekrar ortaya çıkmalarını önlemeleri için destek vereceğiz. Türkiye'nin de bu misyona destek vereceğini ve gelecekte katkıda bulunacağını düşünüyorum."



"KİMYASAL SİLAH KULLANIMINA SESSİZ KALAMAYIZ"



Duma'daki kimyasal saldırının ardından Suriye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonu değerlendiren Stoltenberg, kimyasal silahlarının yüzyıl önce barbarca kullanımının etkilerinin ardından yasaklandığını hatırlattı.



Stoltenberg, "Tüm uluslararası toplumun bu yasağı desteklemesi gerekir. Kimyasal silahlar kullanılırken sessiz kalamayız. Tepki vermek zorundayız, sorumluların hesap vermesini sağlamak zorundayız." dedi.



Bu üç ülkenin Duma'daki saldırıya ilişkin bağımsız soruşturma yapılması taleplerinin Rusya tarafından sürekli engellendiğini vurgulayan Stoltenberg, daha önceki soruşturmalarda saldırıların Esed rejimi tarafından düzenlendiğinin kanıtlandığını hatırlattı.



Bu kez bu soruşturmanın yapılamadığını, NATO müttefiklerinin operasyon dışında başka bir alternatifinin kalmadığını dile getiren Stoltenberg, bu operasyonun caydırıcılık mesajı verdiğini söyledi.



NATO Genel Sekreteri, şunları kaydetti:



"Duma'da kullanılan kimyasal silahlar, Esed rejiminin destekçileri olan Rusya ve İran ile hareket ettiği alanda gerçekleşti. NATO müttefikleriyle paylaşılan istihbaratın yanı sıra açık kaynaklardan, basındaki haberlerden Duma’da kimyasal silahların kullanıldığını biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de kimyasal silah kullanımıyla tutarlı semptomlar sergileyen siviller olduğunu bildiriyor."



