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Stoltenberg: “Nato’nun Varlığı Türkiye’yi Desteklemek İçin”

Stoltenberg: “Nato’nun Varlığı Türkiye’yi Desteklemek İçin”

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:16
Stoltenberg: “Nato’nun Varlığı Türkiye’yi Desteklemek İçin”
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Hiçbir müttefik Türkiye kadar terörden çekmemiştir. NATO'nun buradaki varlığı, Türkiye'yi desteklemek içindir." dedi.


Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, görüşmelerin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, görüşmede terörle mücadele konularının ve Suriye'deki durumun da ele alındığını belirterek Bakan Çavuşoğlu'nun kendisini Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

Stoltenberg, "Türkiye'nin bu konuda şeffaflıkla hareket etmesini memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

"NATO'NUN BURADAKİ VARLIĞI, TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMEK İÇİNDİR"

Türkiye'nin çok değerli ve önemli bir NATO müttefiki olduğu vurgulayan Stoltenberg, "Başka hiçbir müttefik Türkiye kadar terör saldırılarından çekmemiştir. NATO'nun buradaki varlığı, Türkiye'yi desteklemek ve yardım etmek içindir." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, NATO'nun farklı askeri yeteneklerle Türkiye'de mevcudiyetinin bulunduğunu belirterek "Burada daha fazla deniz ve hava mevcudiyetimiz var, daha fazla tatbikat yapıyoruz. Erken uyarı ve gözlem uçaklarımız, hava savunma sistemlerimiz var. Suriye sınırında İspanyol ve İtalyan bataryaları bulunuyor."

Konya'da konuşlu erken uyarı ve gözlem uçakları AWACS'ların DEAŞ ile mücadele koalisyonuna destek verdiğini vurgulayan Stoltenberg, NATO'nun Türkiye'nin askeri altyapısına da finansal destek sağladığını kaydetti. 

Stoltenberg, Türkiye'ye sadece DEAŞ ile mücadelede değil, tüm terörle mücadele çalışmalarında ve Afganistan'da verdiği destek için de teşekkür etti. 

"NATO, SURİYE REJİMİ TARAFINDAN KİMYASAL KULLANILMASINI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KINIYOR"

Çavuşoğlu ile görüşmesinde Suriye'nin Duma ilçesine yapılan kimyasal silah saldırısını da ele aldıklarını söyleyen Stoltenberg, "NATO, müttefikleri ABD, Fransa ve İngiltere tarafından bilgilendirildi. Suriye rejiminin kimyasal silah yeteneklerinin azaltılması ve bu tür saldırıların önlenmesi amaçlanıyor. Burada NATO, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olan kimyasal silahların Suriye rejimi tarafından sürekli olarak kullanılmasını güçlü bir şekilde kınıyor." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, kimyasal silah kullanımında payı olanların hesap vermesi ve bunların kullanılmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Stoltenberg, NATO'nun, Birleşmiş Milletlerin Suriye'deki çatışmaya barışçıl yollarla çözüm bulma çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik operasyonuna tüm NATO müttefiklerinin destek verdiğini vurgulayan Stoltenberg, Türkiye'ye de müttefiklerin ortak konsensüsüne verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

(AA/ID/GÜL)

Son Güncelleme: 16.04.2018 16:51
Anahtar Kelimeler:
Mevlut çavuşoğluNATOJens Stoltenberg
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