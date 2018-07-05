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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2018 Temmuz zamlı maaşları

Açıklanan ocak-haziran enflasyon rakamına göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 9.17 zamlı alacak. Ocak ayındaki zamla birlikte 2018’de işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 14.86 artmış olacak. Zamla birlikte ek ödeme tutarı da yükselecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2018 Temmuz zamlı maaşları

Açıklanan ocak-haziran enflasyon rakamına göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 9.17 zamlı alacak. Ocak ayındaki zamla birlikte 2018’de işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 14.86 artmış olacak. Zamla birlikte ek ödeme tutarı da yükselecek.

05 Temmuz 2018 Perşembe 20:14
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2018 Temmuz zamlı maaşları

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2018 Temmuz zamlı maaşları

Açıklanan ocak-haziran enflasyon rakamına göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 9.17 zamlı alacak. Ocak ayındaki zamla birlikte 2018’de işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 14.86 artmış olacak. Zamla birlikte ek ödeme tutarı da yükselecek.

Emeklilerin maaş zamları için beklediği haziran ayı enflasyonu açıklandı ve hem görevdeki memurlar hem memur emeklileri hem de SSK, Bağ-Kur ve Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaş zam oranları da belli oldu.

Bugünden itibaren tüm emeklilerin zamlı maaşlarını, ek ödemelerini ve temmuz ayında eline geçecek maaş tutarını kuruşu kuruşa yayımlayacağız.

Önce, SSK, Bağ-Kur ve Bağ-Kur tarım emeklilerinden başlıyoruz. 2018’in ocak-haziran dönemi, altı aylık enflasyon, yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri de temmuz ayında maaşlarını yüzde 9.17 zamlı alacak.

Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım çalışanı emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Bu yılın ocak ayında ise emekliler maaşlarını yüzde 5.69 zamlı almışlardı.

2018’in ilk 6 aylık tüketici enflasyonuna (TÜFE) göre emekliler maaşlarını yüzde 9.17 zamlı alacaklar.

Böylece temmuz ayında emekli olduğu yıla göre en düşük SSK emeklisinin aylığı 1.714 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.533,8 liraya, en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.164 liraya yükselecek.

Zamlarla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme ya da bir başka adıyla vergi iadesi de artacak. Emekliler maaşına göre 46 lira ila 231 lira arasında değişen rakamlarda ek ikramiye alacak.

Temmuz zammından SSK emeklileri, SSK tarım emeklileri, Bağ-Kur emeklileri, Bağ-Kur tarım emeklileri, özel sigorta emeklileri, banka emeklileri, iş kazasından dolayı aylık maaş alanlar, iş hastalıklarından dolayı aylık maaş alanlar ve iş kazası ve meslek hastalığından dolayı ölüm aylığı alanların eş, çocukları yararlanacak.

Tablodaki zamlı maaşlar en düşük SSK ve Bağ-Kur tarım emeklisinden başlamaktadır.

2018 Ocak ayı maaşı, elinize geçen maaşı göstermemektedir.

Vergi iadesi hariç maaştır. Enflasyon zammı,vergi iadesiz maaş üzerinden hesaplanır.

Temmuz ayında elinize geçecek tutar ise yüzde 9.17’lik enflasyon zammı ile birlikte vergi iadesi eklenerek hesaplanmış maaştır.

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