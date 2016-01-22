"Spor, Vücut Ritmine Uygun Saatlerde Yapılmalı"

KALP DAMAR CERRAHI PROF. DR. BARDAKÇI: "SABAH SAATLERİ SPORLARI DAHA HAFİF YAPILMALI. TEMPO İSTİYORSANIZ ÖĞLEDEN SONRAYI TERCİH EDİN"

"SPORUN VÜCUT RİTMİNE UYGUN SAATLERDE YAPILMASINI ÖNERİYORUZ, KİŞİYE YOL GÖSTERECEK ŞEY KENDİ VÜCUDU İLE KURACAĞI İLETİŞİMDİR"

KARDİYOLOJİ UZMANI PROF. DR. TÖRE: "HERKESİN BİR BİYOLOJİK SAATİ VARDIR. ONA GÖRE SPOR YAPMALIDIR"

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Haşmet Bardakçı, sporun vücut ritmine uygun saatlerde yapılması gerektiğini belirterek, "Sabah saatlerinde spor yapmak tercih edilecekse bunlar hafif sporlar olmalı" dedi.

İş adamı Mustafa Koç'un sabah sporu yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, "sabah sporu kalp krizine mi neden oluyor?" tartışmalarının yaşanmasına neden oldu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Haşmet Bardakçı, "Sabah sporu kalp krizi riskini artırır diye bir şey söylemek doğru değil" dedi. Bardakçı, spor yapacak kişilerin mutlaka doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini vurguladı.

"Sporun vücut ritmine uygun saatlerde yapılmasını öneriyoruz" ifadesini kullanan Bardakçı, kişiye yol gösterecek şeyin, kendi vücudu ile kuracağı iletişim olduğunu vurguladı.

Sabahları çok erken saatlerde spor yapmayı fazla önermediklerini belirten Bardakçı, "Bunun birkaç sebebi var. Hem eklemler açısından zararlı olabiliyor hem de sabah saatlerinde kandaki hormonal değişiklikler ve pıhtılaşma mekanizmasındaki değişiklikler, kişide potansiyel kalp krizi riski varsa bunları tetikleyebiliyor" diye konuştu.

Bardakçı, şunları söyledi:

"Sabah saatlerinde spor yapmak tercih edilecekse bunlar hafif sporlar olmalı. Özellikle sabah 09.00 ile 10.00 arasında, uygun saatlerde ve soğuk olmayan ortamlarda yapılmalı. Burada kişi kendisini dinleyerek vücudunu zorlamadan spor yapmalı, sabah sporları kesinlikle vücudu zorlayıcı olmamalı.

Özellikle 45 yaşın üzerindekiler, geçmişinde koroner arter hastalığı bulunanlar, by-pass operasyonu geçirmiş olanlar ve stentlilerin daha çok dikkat etmeleri gerekir. Performans için spor yapılıyorsa öğleden sonrayı tercih etmek lazım. 16.00-18.00 saatleri tercih edilmeli ve yemeklerden sonraki iki saat içinde spor yapılmamalı. Sabah sporları daha hafif, öğleden sonra sporları performansa dönük olmalı. Kişi için en uyun saati kişi kendisi belirlemelidir. Bunu yaparken vücudunu dinlemeli ve sabah saatlerini çok zorlamamalıdır.

Spor esnasında yaşanabilecek ani ritim bozukluğu hem kalbin kriz geçirmesine hem de ritim bozukluğuna bağlı olarak kalbin durmasına neden olur, özellikle zorlayıcı sporlarda."

SPOR YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ

Doktor kontrolünde belirlenecek spor tipinin seçilmesi gerektiğini, en uygun sporun ise yürümek olduğunu vurgulayan Bardakçı, "Kendi vücudumuza faydalı olduğu kadarını yapmak lazım. Kişinin diyabeti, tansiyonu varsa, kolesterol yüksekliği varsa bunlar da koroner damardaki yırtıkların oluşmasına neden olur" diye konuştu.

KARDİYOLOJİ UZMANI PROF. DR. HASAN FEHMİ TÖRE

Medicana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre ise sabah sporu yapan ve kendisinden endişe duyup kontrole gelen kişi sayısında artış olduğunu dile getirdi.

Töre, şunları kaydetti:

"Spor yapmak biyolojik aktivitemizin devamı için gerekli, kilo vermekle hiçbir alakası yok. Kalp hastaları, ciddi akciğer hastaları, romatizmal hastalıkları olanların son derece dikkatli spor yapması gerekir. Günde 3 ila 5 kilometreyi geçmeyecek, 45 dakika ve 1 saati geçmeyecek, tempolu ve hızlı yürüyüş şeklinde olmalı. Rahat bir ayakkabı, rahat giysiler giyilecek. Yol düz olacak, rüzgârlı bir hava olmayacak. Soğuk bir havada spor yapılırsa da bronşit olunur."

"10 kilometre yürümek istiyorum" ifadesinin uygun olmadığına dikkati çeken Töre, "10 kilometre yüründüğü zaman kalbin böyle bir yük göndermesi karşısında kan miktarı arttığı için kalp duvarı genişliyor. Yürüyüş aç veya tok karnına yapılmamalı" şeklinde konuştu.

Töre, şunları kaydetti:

"Diyelim ki bir kalp hastası spor yapıyor, sabah 06.00'da kalkıp koşuyor. Herkesin biyolojik bir ritmi var. Başka bir kişi sabah 10.00'da güne başlıyordur, onun da biyolojik saati 10.00'dur. Sabah 11.00'de kalkıyor kişi, doktoru 'sabah 06.00'da kalkıp koşacaksın' diyor. Bu son derece tehlikeli. Biyolojik ritme uymayan bir saat ortaya çıkıyor. Bu çok yanlış bir şeydir. Oluşan kalp krizlerinin yüzde 70'inden fazlası sabaha karşı yaşanıyor, 05.00-06.00 saatlerinde. Nedeni de şu; vücut biyolojik olarak uyanıp çalışmaya başlarken, vücuttaki diğer sistemler aktive olurken kalp yükü de artıyor. Kalbin kendisinde, damarında problemler varsa o zaman bunun açığa çıkması daha kolay oluyor. Sporun 45 dakikayı ve 5 kilometreyi geçmeyen bir tempolu yürüyüş olarak yapılmasını tavsiye ediyoruz."