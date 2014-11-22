Sözen: “Afrodit'in Enerjisi Kıbrıs Barışına Harcansın”

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SÖZEN:"KIBRIS'IN ETRAFINDAKİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLECEK GELİR, KALICI BARIŞIN TESİSİ İÇİN DE GEREKLİ"

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ATUN: ''AFRODİT'TEN ÇIKAN GAZ ENİNDE SONUNDA TÜRKİYE ÜZERİNDEN BORU HATLARIYLA AVRUPA PAZARINA GÖNDERİLECEK. RUM HÜKÜMETİ BU SÜRECİ UZATARAK HEM BARIŞIN TESİSİNİ HEM DE ADADA YAŞAYAN TÜRK VE RUM HALKLARININ EKONOMİK GELİŞMESİNİ ENGELLİYOR''

Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, " Afrodit bölgesinden çıkarılacak enerjiden elde edilen gelir, Kıbrıs'ta kalıcı bir barışın tesisi ve bu barışın devamını sağlayacak kurumların oluşturulması için kullanılmalı" dedi.

Prof. Ahmet Sözen, Kıbrıs açıklarındaki ''Afrodit'' bölgesinden çıkan doğalgazın paylaşımı ve Kıbrıs barış süreciyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sözkonusu bölgede doğalgaz arama ve üretim faaliyeti yapacak uluslararası enerji şirketlerinin istikrar isteyeceğini belirten Sözen, ''Dolayısıyla Kıbrıs'ta sağlanacak kalıcı bir barış adada yaşayan Türkler ve Rumlar için olduğu kadar enerji şirketleri için de karlı olacak" dedi.

Sözen, bölgede sıcak çatışma ortamının doğması halinde enerji şirketlerinin iş yapamaz hale geleceğini ancak bu durum gerçekleşmediği sürece enerji şirketlerinin her şart altında kazanmaya devam edeceklerini ifade etti.

Adada barış sağlanamaması durumunda ise bugün olduğu gibi iki taraf arasında çıkabilecek krizlerin, enerji şirketlerinin yatırım riskini karşılamak için daha fazla kar payı istemesine neden olacağını kaydeden Sözen, Doğu Akdeniz'de krizler yaşandıkça enerji şirketlerinin bu bölgeye yaptıkları yatırımdan daha büyük kar bekleyeceklerini dile getirdi.

Kıbrıs'ın etrafındaki kaynaklardan elde edilecek gelirin, kalıcı barışın tesisi için de gerekli olduğunu vurgulayan Sözen, şöyle konuştu:

"Adada kalıcı bir barış sağlandıktan sonra gerek federatif kurumların oluşturulmasında gerekse bazı yerleşim yerlerinin değişimi gibi süreçlerde yüksek miktarda paralara ihtiyaç duyulacak. Afrodit'ten çıkarılacak enerjiden elde edilen gelir, Kıbrıs'ta kalıcı bir barışın tesisi ve bu barışın devamını sağlayacak kurumların oluşturulması için kullanılmalı."

Rum Kesimin'deki yönetici elitlerin halkı adada bir arada yaşamaya hazırlaması gerektiğini de belirten Sözen, Rum yöneticilerin, siyasi güçlerini pekiştirmek adına tam tersi yönde hareket ettiklerini anlattı.

''DOĞALGAZ TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA GÖNDERİLECEK''

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Atun da ''Afrodit" bölgesinden 10 milyon metreküp doğalgaz çıkartılabileceğini, bu miktarın parasal değerinin 3,5 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin çıkarmayı planladığı bu gazı satabilmek için iki alternatifinin olduğunu dile getiren Atun, boru hattıyla göndermek için 2 milyar dolar, sıvılaştırma tesisleri kurup LNG olarak gönderebilmek için ise 20 milyar dolar yatırım gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Atun, ''Afrodit''ten çıkan gaz eninde sonunda Türkiye üzerinden boru hatlarıyla Avrupa pazarına gönderilecek, dolayısıyla Rum hükümeti bu süreci uzatarak hem barışın tesisini hem de adada yaşayan Türk ve Rum halklarının ekonomik gelişmesini engelliyor'' dedi.