Soylu’dan ABD’ye çok sert seçim yanıtı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert basına yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yapılacak olan erken seçimlerin adil ve şeffaf bir biçimde yapılacağından endişeliyiz" demişti. Bu sözlere TBMM 23 Nisan resepsiyonunda yanıt veren içişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye bütün dünyada seçimlerin en iyi yapıldığı ülkedir. Hiçbir seçim sonucuna itiraz olmayan ülkedir. Seçim güvenliği konusunda bugüne kadar nasıl tedbir aldıysak bundan sonra da alacağız” dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, Adil Öksüz'ün yerinin tespit edildiği iddiasını yanıtladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. İçişleri Bakanı Soylu, Adil Öksüz'ün yerinin tespit edildiği iddiasına ilişkin "Devlet 24 saat ayaktadır. Kim bu devlete karşı bir yanlış yapmışsa, devletin görevi o yanlışın hesabını sormaktır, dünyanın öteki ucunda da olsa..." diye konuştu.

Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, bu millet de bunu beklemektedir. Bize verdiği görevlerinde, temelinde esasen bu vardır. Yani; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine, demokrasimize, hürriyetimize yanlış yapanı bulup adalete teslim etmek. Uluslararası hukuk var. Biz nasıl başka ülkelerin suçlularını iade ediyorsak, anlaşmamız olan ülkelerin de tespit ettiğimiz anda bize teslim etmesi esastır."

HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçimin huzur içinde geçmesi vatandaşların demokratik tercihlerini kullanması için her türlü önlem alınıyor" dedi.