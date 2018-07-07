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Son KHK yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Son KHK yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:05
Son KHK yayımlandı

Son KHK yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

OHAL dönemini kapsayan geçtiğimiz iki yıl içerisinde 31 adet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkartıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan bu kararnameler ile terörle mücadele noktasında da önemli adımlar atıldı. Başbakan Binali Yıldırım, dün yaptığı açıklamada 6 Temmuz'da yeni KHK yayımlanacağını duyurdu. Yeni KHK ile TSK, emniyet ve devletin diğer kurumlarından ihraç edilenler isim listesi belli olacak. Başta FETÖ olmak üzere terör örgütü ile bağlantısı olan kişiler ihraç edilecek.

Yeni KHK ile TSK ve Emniyet başta olmak üzere devletin diğer kurumlarından kapsamlı ihraçlar içereceği öğrenildi. Başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle ilişiği tespit edilen binlerce kişi ihraç edilecek.

Akşam saatlerinde Başbakan Binali Yıldırım KHK açıklamasında bulundu. Bu gece yarısı açıklanacak olan KHK’da ihraçların olacağı bildirmişti.

Yıldırım, "Bedelli askerlik tatil dönüşü Meclis'in öncelikli konusu olacak. İhraçlar ağırlıklı olarak emniyet ve TSK'dan olacak" ifadesini kullanmıştı.

6 Temmuz KHK ile ilgili son dakika gelişmelerine buradan ulaşabileceksiniz.

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