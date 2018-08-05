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Son Dakika: Süper Lig maçlarında Scope'a erişim engeli getirildi

 Yayın hakları Digitürk'e ait beIN Sports'ta bulunan Süper Toto Süper Lig maçları süresince Twitter uygulaması olan Scope'a erişim yasağı uygulanmasına yönelik mahkeme kararı çıktı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından alınan karar, servis sağlayıcılara gönderildi. Karar 10 Ağustos itibarıyla geçerli olacak. Maçlar bittikten sonra ise uygulamaya erişim yeniden açılacak

Son Dakika: Süper Lig maçlarında Scope'a erişim engeli getirildi

 Yayın hakları Digitürk'e ait beIN Sports'ta bulunan Süper Toto Süper Lig maçları süresince Twitter uygulaması olan Scope'a erişim yasağı uygulanmasına yönelik mahkeme kararı çıktı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından alınan karar, servis sağlayıcılara gönderildi. Karar 10 Ağustos itibarıyla geçerli olacak. Maçlar bittikten sonra ise uygulamaya erişim yeniden açılacak

05 Ağustos 2018 Pazar 00:05
Son Dakika: Süper Lig maçlarında Scope'a erişim engeli getirildi

Son Dakika: Süper Lig maçlarında Scope'a erişim engeli getirildi

 Yayın hakları Digitürk'e ait beIN Sports'ta bulunan Süper Toto Süper Lig maçları süresince Twitter uygulaması olan Scope'a erişim yasağı uygulanmasına yönelik mahkeme kararı çıktı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından alınan karar, servis sağlayıcılara gönderildi. Karar 10 Ağustos itibarıyla geçerli olacak. Maçlar bittikten sonra ise uygulamaya erişim yeniden açılacak

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince, yayın hakları Digitürk'e ait Süper Toto Süper Lig maçlarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere, isim haklarıyla nedeniyle Türkiye'de ismi Scope olarak değiştirilen Periscope uygulamasına erişim yasağı uygulanmasına karar verildi.

Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının yayın hakkını elinde bulunduran Digitürk, canlı video paylaşım uygulaması Scope üzerinden maçların görüntülerinin izinsiz servis edildiği gerekçesiyle İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, yapılan müracaatı yerinde bularak, maçların Twitter'a ait Scope'tan yayınının önüne geçmek amacıyla karar aldı. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere pscp.tv, proxsee.pscp.tv, prod-assets.pscp.tv, prod-video-eu-central-1.pscp.tv Scope uygulama adreslerinde Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere ihtiyati tedbir yoluyla erişimin engellenmesine karar verildi."

Söz konusu kararın, diğer platformların yayın hakkını elinde bulundurdukları benzer canlı maç yayınları için de emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

MAÇLAR BİTİNCE TEKRAR ERİŞİLEBİLECEK

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Sekreteri Bülent Kent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Digitürk tarafından yapılan başvuru sonucu mahkemenin aldığı kararla Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı gün ve saatlerde canlı video paylaşım uygulaması Scope'a erişimin engelleneceğini söyledi.

İnternet servis sağlayıcılarına gönderilen mahkeme kararının Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı 10 Ağustos itibarıyla uygulanacağını vurgulayan Kent, şunları kaydetti:

"Birliğimiz kurulduğundan bu yana ilk kez belli süreler arasında erişim yasağına ilişkin mahkeme kararı alındı. Süper Lig maçları başlarken erişime kapatılacak olan Scope, maç yayınlarının bitmesinin ardından tekrar erişime açılacak."

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