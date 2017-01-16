Son Dakika.. Reina Saldırganı Yakalandı!

Son dakika haberi olarak Reina saldırganının yakalandığı bildirildi. Alınan son dakika bilgilerine göre, İstanbul Ortaköy'deki Reina isimli eğlence mekanına saldırı düzenleyen teröristin Esenyurt'ta yakalandığı bildirildi.Son dakika Reina'da terör saldırısını düzenleyen saldırganın yakalandığı bildirildi. Edinilen son dakika bilgilerine göre, İstanbul Ortaköy'deki Reina saldırısını düzenleyen teröristin Esenyurt'ta yakalandığı bildirildi.Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 39 kişiyi katleden teröristin ele geçirildiği öğrenildi.Terörist İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandığı belirtilirken sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüleceği bildirildi.Ayrıntılar geliyor...

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