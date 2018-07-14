Son dakika... Muğla'nın ciğerleri yanıyor!

Muğla’nın Ortaca ilçesinde rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını yerleşim alanlarını tehdit ediyor.

Edinilen bilgiye göre;Ortaca ilçesi, Dereköy Mahallesi Göçük mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim alanlarına yakın bölgede başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı.



Yangında Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 2 uçak ile havadan, orman ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ise karadan müdahale edildi.



Rüzgarın etkisi ile yayılarak devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.