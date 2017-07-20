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20 Temmuz 2017 Perşembe 23:06

SON DAKİKA.. Ege'de 6.3 Büyüklüğünde Deprem

SON DAKİKA.. Ege'de 6.3 Büyüklüğünde Deprem
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Ege'de 6.3 büyüklüğünde deprem
Ege bölgesindeki birçok şehirde hissedilen deprem yurttaşları korkuttu. AFAD'a göre deprem 01.31'de meydana geldi ve 6.3 büyüklüğünde. İlk gelen bilgilere göre 6.3 büyüklüğündeki deprem yerin 10 km altında meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 5 Km derinlikte ve 6.2 şiddetinde olduğunu duyurdu. Kandilli depremin merkez üssünün Gökova Körfezi olduğunu da belirtti.

YUNANİSTAN KAYNAKLARI
Deprem için Yunanistan kaynakları ise ilk verdikleri bilgilerde 6.6 şiddetini verdiler. Yunanistan kaynakları ayrıca depremin yerin 10 km altında gerçekleştiğini belirtti.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK ŞİDDETLİ SARSILDIK
Muğla açıklarında meydana gelen depremin en çok hissedildiği bölgelerden biri olan Bodrum'un Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, hurriyet.com.tr'ye çok şiddetli bir sarsıntı meydana geldiğini belirterek, "Şu ana kadar bize gelen herhangi bir kötü durum yok. İnşallah da olmaz. Şu an bilgileri topluyoruz" dedi.

Sarsıntı İzmir merkez ve Fethiye'ye kadar geniş kıyı şeridinden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kendilerini açık alanlara attı.


 
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