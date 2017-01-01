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01 Ocak 2017 Pazar 19:02

Son Dakika!.. Diyarbakır'da Emniyete Hain Saldırı!

Son Dakika!.. Diyarbakır'da Emniyete Hain Saldırı!
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Son Dakika!.. Diyarbakır'da Emniyete Hain Saldırı!
Diyarbakır'dan bir son dakika haberi geldi. Kalleş saldırıların arkası kesilmiyor. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir grup terörist tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İşte son gelişmeler...

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir grup terörist tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olay yerinde son durum ne, işte son dakika Diyarbakır haberleri...Diyarbakır'dan çok sayıda ambulans istenen bölgede çatışmanın sürdüğü öğrenildi. Olay, saat 21.30 sıralarında, Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir grup terörist tarafından emniyet binasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya, polislerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmanın devam ettiği bölgeye Diyarbakır'dan çok sayıda ambulans istendi.


 
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