Son dakika... Beşiktaş Mignolet'yi istiyor!

Fabri'yi Fulham'a gönderen Beşiktaş'ın, Liverpool'dan ayrılması beklenen Simon Mignolet'yle ilgilendiği iddia edildi.

Sky Sports'ta yer alan son dakika haberine göre; Fabri'yi 6 milyon Euro'ya Premier Lig ekiplerinden Fulham'a veren Beşiktaş, Alisson Becker'i rekor bedelle transfer eden Liverpool'dan Simon Mignolet'yle temasa geçti.

Alisson Becker'in takıma katılmasının ardından 3. kaleci durumuna düşen ve Liverpool'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Belçikalı kalecinin adı Barcelona'yla da anılıyor.

30 yaşındaki Mignolet, geçen sezon toplamda 22 maçta Liverpool kalesini korumuştu.