Son bir haftada 47 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde 6-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında 47 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 218 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 483, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 39, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 312, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 4 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, 483'ü terör suçları, 124'ü düzensiz göç ve 3 bin 489'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 96 kişi yakalandı.

Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 35'i ölü, 3'ü sağ, 9'u teslim olmak üzere 47 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, terör arananlar kırmızı listede bulunan "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban, turuncu listedeki "Deniz Doğan" kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş, gri listedeki "Şahin Zaza" kod adlı Ahmet Dorak, "Delila Ciya" kod adlı Ceylan Buğan ile "sözde sorumlu" olduğu tespit edilen "Roni Munzur" kod adlı Mahmut Laçin ve Agit Kılıç adlı teröristlerin de bulunduğu bildirildi.

Tunceli, Hakkari ve Bitlis'te yürütülen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 3 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 7 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince ayrıca 160 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 31 el bombası, 3'ü füze 28'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 39 silah ile bin 329 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Zehir tacirlerine göz açtırılmadı

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 725 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ton 899 kilogram uyuşturucu madde, 7 bin 961 adet uyuşturucu hap, 219 bin 759 kök uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitki ile 355 bin 487 paket kaçak sigara ve 23 ton 30 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik, okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 477 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 136 kilogram 5 gram uyuşturucu madde, 5 bin 16 adet uyuşturucu hap ile 3 bin 917 kök uyuşturucu yapımında kullanılan bitki ve ve 28 adet tabanca ve tüfek yakalandı.

​Genel güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla 10 Ağustos günü ülke genelinde 29 bin 208 personelin katılımıyla “Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi. Denetlemelerde; 10 bin 162 iş yeri kontrol edildi, 228 bin 208 şahıs ve 66 bin 117 aracın sorgu ve incelemesi yapıldı.

Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 292 kişi hakkında işlem yapıldı

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 402 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 292 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında 308'i denizlerde olmak üzere 6 bin 567 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 124 kişi gözaltına alındı.